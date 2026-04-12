日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「鰕虎」という漢字を読めますか。当て字なので……。

難易度：★★★★★

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：ハゼ

鰕虎はスズキ目ハゼ亜目ハゼ科に属する魚です。

世界中に2000種以上、日本国内だけでも500種以上が確認されており、魚類のなかでもとくに種類の多いグループとして知られています。

その生息域は非常に幅広く、海水と淡水が混ざり合う汽水域を中心に、海岸の浅瀬から川の上流、さらには深海に至るまで、あらゆる水辺に適応しています。

名前の由来については諸説あります。もっとも一般的な説は、砂の上を這うように泳ぐことから「這いぜ」が変化したという説です。

ほかにも、その俊敏な動きに由来するという説もあります。

ハゼは普段、底砂に腹をつけてじっとしていますが、敵の気配を感じたり餌を見つけたりすると、矢のように素早く飛び出します。この「馳せる（はせる）」という言葉が転じて「ハゼ」になったという説です。

また、漢字で「鰕虎」と書くのは、その姿や生態に由来しています。「鰕」はエビを意味し、ハゼが一部の種のエビと共生したりエビを好んで食べたりすること、あるいは姿がエビに似ているからとか。

いっぽうの「虎」は、ハゼが非常に貪欲な食性をもち、獲物を狙う様子が虎のように獰猛であることから当てられたとされています。

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【難読漢字】食べ物当て「鰕虎」 食いしん坊で獰猛です（2枚）