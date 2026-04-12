すぐに辞めた新入社員の呆れた言動。歓迎会に向かう途中で「やっぱり帰ります」…小規模企業の離職率は大企業の2倍以上という現実も

すぐに辞めた新入社員の呆れた言動。歓迎会に向かう途中で「やっぱり帰ります」…小規模企業の離職率は大企業の2倍以上という現実も