すぐに辞めた新入社員の呆れた言動。歓迎会に向かう途中で「やっぱり帰ります」…小規模企業の離職率は大企業の2倍以上という現実も
「かつての新人像は、もう通用しないのか――」。厚生労働省の調査では、2022年3月卒の大卒者のうち33.8％、つまり3人に1人以上が3年以内に会社を去っていることが明らかになっています。
退職理由として「人間関係」や「職場環境が合わなかった」が常に上位に挙がるなか、現場では今日も、教育係たちが答えの出ない問いと向き合い続けています。
今回は、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、新入社員たちによる驚きの言動をプレイバック。歓迎会に向かうタクシーから突然飛び降りた一幕、会社の規定に納得できず総務にまでクレームを入れた一幕……。記事の後半では、早期離職をめぐる数字から見えてくる、組織と個人の「すれ違い」にも迫ります。
◆異様な雰囲気の新入社員に困惑
多くの企業が新入社員を迎え入れる春。新卒はもちろん、転職してきた人たちで職場の空気は一変する。とはいえ、せっかく就職したにもかかわらず、すぐに退職してしまう人もいる。業務内容や職場環境が合わなかったなど、人によって理由はさまざまである。
半導体関連企業に20年以上勤めている真田広嗣さん（仮名）が、すぐに辞めてしまった新入社員で印象的だった事例を明かす。
「今年の新人の教育係を任せることにしたからよろしく！」
ある日、真田さんは係長から突然の指名を受けた。学生時代から人付き合いには苦手意識がなかったことから、当初はこの任務を楽観的に受け止めていたが……。
新入社員の配属日、真田さんは期待に胸を膨らませながら研修室へ向かった。そこで目にしたのは、他とは明らかに違う雰囲気を醸し出す一人の新入社員だった。
「Aさんは誰とも話すことなく、終始うつむき加減で一点を見つめている。やはり、どこの会社にも一人や二人は変わった人間が入るものだなと」
真田さんは内心そう思いながら、自分が担当する予定の新入社員の名前を呼んだ。すると、その異様な雰囲気を醸し出していた新入社員が反応したのだ。
「一瞬、“まじかよ！”と声が出そうになりましたが、まあ、少し性格が暗いだけかもしれないし、早く心を開いてくれるように頑張ろうなんて考えながら、軽く挨拶をして事務所へ連れて行きました」
それから毎日、真田さんはAさんにつきっきりで教育を行った。しかし、その過程で驚くべき事実に直面する。
「びっくりするくらい理解力がないんです。いちおう、うちは大きな会社なので、入社試験をパスしたということは勉強自体はできるはずなのに、全くもって理解力や応用力がない。同じことを何度教えても覚えられず、毎回初めて聞いたような態度でメモをとる。でも、そのメモは何の役にも立っていないという感じで驚きました」
◆歓迎会に向かう途中で「やっぱり帰ります！」
しばらく経った頃、職場に馴染めていない様子のAさんを同僚たちで歓迎会に誘った。彼は少し困った様子を見せながらも承諾したという。だが……。
「なんと店へ向かう道中、信号待ちしたタイミングで『やっぱり帰ります！』とタクシーから飛び出して去っていったんです」
この出来事を境に、周囲との関係は悪化。数カ月後、Aさんは会社に来なくなった。さらに驚くべきことに、その母親から職場へ電話があった。
「母親の言葉に開いた口も塞がりませんでした。たとえば、『おたくの社員の接し方が悪すぎる！』『全員発達障害だろ！』などと言い放って、結局は半年間の休業手当までもらって退職していきましたね」
◆会社の規定に納得せず、総務にクレーム
それから時が過ぎ、真田さんが現場監督として働いていたタイミングで再び異様な雰囲気の新入社員と遭遇したという。
「半導体ブームで会社は忙しくなり、久しぶりに大量の新入社員が採用されました。そのころのわたしは全体の指導をする立場で、あるとき、県外での研修のため、彼らの出張手続きの手伝いをしていました」
退職理由として「人間関係」や「職場環境が合わなかった」が常に上位に挙がるなか、現場では今日も、教育係たちが答えの出ない問いと向き合い続けています。
今回は、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、新入社員たちによる驚きの言動をプレイバック。歓迎会に向かうタクシーから突然飛び降りた一幕、会社の規定に納得できず総務にまでクレームを入れた一幕……。記事の後半では、早期離職をめぐる数字から見えてくる、組織と個人の「すれ違い」にも迫ります。
多くの企業が新入社員を迎え入れる春。新卒はもちろん、転職してきた人たちで職場の空気は一変する。とはいえ、せっかく就職したにもかかわらず、すぐに退職してしまう人もいる。業務内容や職場環境が合わなかったなど、人によって理由はさまざまである。
半導体関連企業に20年以上勤めている真田広嗣さん（仮名）が、すぐに辞めてしまった新入社員で印象的だった事例を明かす。
「今年の新人の教育係を任せることにしたからよろしく！」
ある日、真田さんは係長から突然の指名を受けた。学生時代から人付き合いには苦手意識がなかったことから、当初はこの任務を楽観的に受け止めていたが……。
新入社員の配属日、真田さんは期待に胸を膨らませながら研修室へ向かった。そこで目にしたのは、他とは明らかに違う雰囲気を醸し出す一人の新入社員だった。
「Aさんは誰とも話すことなく、終始うつむき加減で一点を見つめている。やはり、どこの会社にも一人や二人は変わった人間が入るものだなと」
真田さんは内心そう思いながら、自分が担当する予定の新入社員の名前を呼んだ。すると、その異様な雰囲気を醸し出していた新入社員が反応したのだ。
「一瞬、“まじかよ！”と声が出そうになりましたが、まあ、少し性格が暗いだけかもしれないし、早く心を開いてくれるように頑張ろうなんて考えながら、軽く挨拶をして事務所へ連れて行きました」
それから毎日、真田さんはAさんにつきっきりで教育を行った。しかし、その過程で驚くべき事実に直面する。
「びっくりするくらい理解力がないんです。いちおう、うちは大きな会社なので、入社試験をパスしたということは勉強自体はできるはずなのに、全くもって理解力や応用力がない。同じことを何度教えても覚えられず、毎回初めて聞いたような態度でメモをとる。でも、そのメモは何の役にも立っていないという感じで驚きました」
◆歓迎会に向かう途中で「やっぱり帰ります！」
しばらく経った頃、職場に馴染めていない様子のAさんを同僚たちで歓迎会に誘った。彼は少し困った様子を見せながらも承諾したという。だが……。
「なんと店へ向かう道中、信号待ちしたタイミングで『やっぱり帰ります！』とタクシーから飛び出して去っていったんです」
この出来事を境に、周囲との関係は悪化。数カ月後、Aさんは会社に来なくなった。さらに驚くべきことに、その母親から職場へ電話があった。
「母親の言葉に開いた口も塞がりませんでした。たとえば、『おたくの社員の接し方が悪すぎる！』『全員発達障害だろ！』などと言い放って、結局は半年間の休業手当までもらって退職していきましたね」
◆会社の規定に納得せず、総務にクレーム
それから時が過ぎ、真田さんが現場監督として働いていたタイミングで再び異様な雰囲気の新入社員と遭遇したという。
「半導体ブームで会社は忙しくなり、久しぶりに大量の新入社員が採用されました。そのころのわたしは全体の指導をする立場で、あるとき、県外での研修のため、彼らの出張手続きの手伝いをしていました」