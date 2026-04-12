「ニャンちゅう」三代目のお姉さん「まちぶせ」石川ひとみからALSに罹患した津久井教生に伝えたいこと

「ニャンちゅうのお姉さん」は超豪華

NHK・Eテレの番組から1992年4月に誕生し、子どもたちを中心に多くの人に愛されてきたキャラクター・ニャンちゅう。その声を30年以上つとめ、「ちびまる子ちゃん」など多くのアニメや舞台で活躍してきたのが、津久井教生さんだ。

2019年にALSの告知を受け、しばらくは奇跡的に声が出るといわれながらニャンちゅうほか、多くの仕事を続けてきた。2022年ニャンちゅう30周年を迎えたのち、2022年の10月に、同じ事務所の羽多野渉さんにニャンちゅうの声をバトンタッチすることを公表。その2ヵ月後に気管切開し、現在は声が出ないながら、視線入力とAI生成の「津久井さんの声」で発信を続けている。

2026年3月27日の誕生日にも、自身の「言葉」で撮影した動画が公開された。

津久井さんが2020年から「FRaUweb」にて続けた連載をベースに、視線入力での書き下ろし原稿を加えた著書『ALSと笑顔で生きる 声を失った声優の「工夫ファクトリー」』が4月27日に発売となる。

「ALSになるとはどういうことなのか」「介護される人の本音は」「気管切開や胃ろうをした人の感想」といったことは、なかなか当事者の生の声を聞くことができない。本書はそういう生の声に加え、声優養成所で長く教えてきた津久井さんが「声の出し方」のノウハウも詰め込んだ、実用エッセイでもあるのだ。

現在「十五代目」ニャンちゅうのお姉さんとお兄さん

津久井さんは本書の中でたびたびつづっているのが、ニャンちゅうをはじめとした仕事仲間の方々との温かい交流だ。その歴代の顔ぶれをみても、とても豪華なメンバーがそろっているのだ。『ALSと笑顔で生きる。 声を失った声優の「工夫ファクトリー」』で全員を紹介している個所からご紹介しよう。

“2022年に30周年スペシャルの収録があったときには、初代お姉さんの白石まるみさん、二代目お姉さんの古村比呂さん、三代目お姉さんの石川ひとみさん、四代目お姉さんの笹峯愛さん、五代目お姉さんの伊藤かずえさん、六代目お姉さんの清水ゆみさん、七代目お姉さんの菊地美香さん、八代目お姉さんの鴻上久美子さん、九代目お姉さんの柊瑠美さん、十代目お姉さんの河西里音さん、十一代目お姉さんの横田美紀さん、十二代目お姉さんの鎮西寿々歌さんまで総勢12人が勢ぞろいしてくださいました。（中略）

2023年四月からは十三代目お姉さんの舞良さんと元気いっぱいのニャンちゅうたちとの放送が始まりました。そして十四代目お姉さんの日向未来さんとも楽しくおしゃべりを続け、仲間のベラボラたちと大きな声で楽しそうに笑っていました。二〇二五年四月からは、十五代目として初のお兄さんとなった川野快晴さんが引き継ぎました。”（『ALSと笑顔で生きる』より）

ニャンちゅうのみならず、これまで仕事をした多くの方々から、津久井さんへの温かい声も届いている。先日ご紹介した古村比呂さんにつづき、第2回は石川ひとみさんだ。

ちなみに石川ひとみさんについて、津久井さんは次のように担当編集に「視線入力で」思い出を語っていた。

「石川ひとみさんは３代目のお姉さんとしてニャンちゅうに登場してもらいました。何よりもお姉さんなんだけど、気心のしれた友達のような距離感で過ごさせてもらった気がします。ニャンちゅうの喜怒哀楽もひとみお姉さんのおかげで、よりハッキリとしていったと思うのです。22周年の記念DVD「ニャ!ニャ!ニャ! ニャンちゅう」の中でMCをした時も久しぶりなのに息ピッタリで、ニャンちゅう愛をたくさん感じた事を覚えています」

そんな思いを通じ合わせている石川さんからの津久井さんへの手紙をお届けする。

石川ひとみさんから津久井教生さんへのメッセージ

教生さんが演じるニャンちゅうとの収録には楽しい思い出がたくさんあり、あの空気感が大好きで、いつも居心地の良さを感じていました。

「ゲッへッへー!」とあの声で笑うニャンちゅうは、みんなをたちまち笑顔にしてしまう。

そんな、愉快で魅力ある『ニャンちゅう』を創り上げた教生さん。

教生さんのSNSや記事を拝見して、決して笑顔を忘れることなく“生きる!”それも“工夫してより良く生きる!”方法を見出しながら、日々闘っておられる姿に感銘を受け、本当に強い方だなぁと心からそう思っています。

どんな難があっても必ず乗り越えてみせる教生さんは、ほんとに凄いです!

何にも負けず力強く生きる教生さんを、私たちはずーっとずーっとずーっと応援し続けます!

そして、みんなの思いが教生さんの心をいつまでもいつまでも優しく包んでくれますように...と心よりお祈りし続けています!

石川ひとみ

子宮頸がん闘病を公表している古村比呂が、ALSに罹患した津久井教生に伝えたいこと