サザンオールスターズの桑田佳祐が、テレビ朝日系ＴＶアニメ「あかね噺」（毎週土曜、後１１・３０）のエンディング主題歌を担当したことが１１日、明らかになった。

タイトルは「ＡＫＡＮＥ Ｏｎ Ｍｙ Ｍｉｎｄ〜饅頭こわい」。心地よいギターのリフレインに力強いサックスが絡むキャッチーで軽快なイントロから始まり、明るくひょうひょうとした歌詞と桑田の骨太で伸びやかな歌声で、ポジティブなエネルギーに満ちたポップソングとなっている。

ＴＶアニメ「あかね噺」では、オープニング主題歌「人誑し／ひとたらし」も、桑田がキャリア初となるアニメへの完全書き下ろし楽曲として提供。４日の第１回放送では番組最後にオープニング映像が流れる構成だったが、１１日の第２回放送のエンディングで「ＡＫＡＮＥ Ｏｎ Ｍｙ Ｍｉｎｄ〜饅頭こわい」が初お披露目となった。

オープニングとエンディングの主題歌両方を、完全書き下ろしの形で手がけること自体がキャリア初の出来事。２月２６日に７０歳の誕生日を迎え、ソロ活動の本格始動に伴い自身が考案した「ＮＥＷ７０’Ｓ ここからが始まりでしょ」という言葉の通り、桑田が古希を迎えてなお、新たな挑戦を続けている。