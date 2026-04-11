テノール歌手の秋川雅史（58）が11日、大阪・オリックス劇場で行われたカンテレ朝の情報番組「よ〜いドン！」（関西ローカル、月〜金曜前9・50）から誕生した「よ〜いドン！歌謡祭」に出演した。

番組MCの円広志（72）、演歌のプリンス辰巳ゆうと（28）に続きステージに登場した秋川はド迫力の美声を披露。続いて「センチメンタル・ジャーニー」をアイドル時代並みに披露した松本伊代（60）が「（舞台に）出にくい！」というほどの圧巻の歌唱に、約2500人の客席からも大きな拍手がわき起こった。

トークでは初めて小学校5年の時に買ったレコードが、沢田研二（77）の「勝手にしやがれ」と世良公則＆ツイストの「あんたのバラード」だったと告白。「憧れて、マネして歌ってみるんだけど私の声、妙に艶っぽくて…。そっちの世界は無理だと思ってクラシックに行った」などと明かした。ステージでは「勝手に…」も披露。朗々と歌い上げた上品な同曲に客席からはどよめきが起こった。

さらに、歌のために20年前に断酒したことを明かすと、円が「さっすが、歌手の人は違うな〜。僕？毎日、昨日のことは覚えてないくらい飲みます」と返し笑いを誘った。