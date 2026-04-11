「clothes horse」の意味は？馬が走って追いかけるイメージ！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「clothes horse」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ファッションの流行を追いかける人」でした！
「clothes horse」は英語のスラングで「ファッションの流行を追いかける人」という意味のフレーズ。ネガティブな意味で使われることも多い表現です。
ちなみに、本来は室内で使われる「物干し掛け」という意味で使われていますよ。
「You're such a clothes horse.」
（君は流行を追いかけすぎるよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部