「clothes horse」の意味は？馬が走って追いかけるイメージ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「ファッションの流行を追いかける人」でした！

「clothes horse」は英語のスラングで「ファッションの流行を追いかける人」という意味のフレーズ。ネガティブな意味で使われることも多い表現です。

ちなみに、本来は室内で使われる「物干し掛け」という意味で使われていますよ。

「You're such a clothes horse.」

（君は流行を追いかけすぎるよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。