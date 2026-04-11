「ファーム・西地区、広島２−１阪神」（１１日、マツダスタジアム）

阪神は逆転負けを喫した。先発・今朝丸裕喜投手（１９）は今季最長の７回を投げきって１失点の好投。七回２死二塁のピンチでは田村を遊ゴロに仕留めた。打っては二回１死一、三塁の好機で、キャム・ディベイニー内野手（２８）がファーム公式戦４９打席目にして初打点となる２点適時二塁打を放った。しかし、今朝丸の後を受けて八回から登板した及川雅貴投手（２４）が１回４安打２失点と打たれた。

試合後の平田勝男２軍監督（６６）の一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−今朝丸は今季最長７回を投げて１失点。

「９８球か。最後の田村との（対戦）ね、見応えあったよ。『見応えあった』ってファンみたいな言い方だけど、あの粘りは素晴らしかったね。立ち上がりはちょっとどうかなっていう感じやったけど、二回以降はしっかり立ち直って、特に七回の『このイニング頑張れ！』っていうところの踏ん張りどころで（カウント）３−２まで行って、インコース真っすぐかな。ストレートも中盤ぐらいから良くなったよ。まだ２年目だからね、今日は１００球っていうところが目途やったんで」

−及川が２軍合流後の初登板。

「やっぱりまだ及川のいつものキレ（ではない）、やっぱり彼はキレやから。今日は打たれたけど、全く問題にしてない。まあ久しぶりの登板だったしね。打たれたことは問題ないんだけど、やっぱり本人がキレ（が足りない）っていうところを感じてくれればいいんじゃない？」

−ディベイニーはファーム公式戦で初打点となる２点適時二塁打を放った。

「ちょっと昨日、エラーしたりして元気なかったけど。今日ぐらいアグレッシブにやってくれれば調子上がってくるよ。いろんなことで悩んでいても、自分でやっぱり打ち破っていかなきゃいけないというところをね。考えすぎみたいなところがあったんで、今日はしっかりアグレッシブにいってくれたね」