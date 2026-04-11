推し活がもっと楽しく♡サンキューマート中華風ぬい活グッズが390円で登場
推し活をもっと楽しみたい方にぴったりな新シリーズが、サンキューマートから登場♡今回のテーマはどこかレトロで可愛い「中華飯店」。ぬいぐるみと一緒に楽しむ“ぬい活”をさらに盛り上げてくれるアイテムが勢ぞろいします。写真映えも叶うデザインで、お出かけやSNS投稿がもっと楽しくなること間違いなし。すべて390円という手に取りやすさも魅力です♪
中華飯店モチーフの新シリーズ
今回のシリーズは「中華飯店」をテーマに、チャイナ服や餃子、パンダなどのモチーフを取り入れた全13アイテムを展開。
レトロな雰囲気とポップな可愛さが絶妙にミックスされ、推しグッズをより魅力的に演出します。
すべての商品は390円（税込429円）で統一されており、気軽に複数アイテムを揃えられるのも嬉しいポイント。
推しの世界観を広げたい方や、写真映えを狙いたい方にぴったりのラインアップです。
ぬい活を彩る注目アイテム
ぬいぐるみ用アイテム
・ぬいぐるみ用着ぐるみ 390円（税込429円）
・ぬいぐるみ用メイド服（チャイナ風／3色展開） 390円（税込429円）
・ぬいぐるみ用お洋服 390円（税込429円）
餃子やパンダモチーフの着ぐるみや、チャイナ風デザインの衣装で、推し“ぬい”を可愛くコーディネートできます。
収納＆持ち運びアイテム
・巾着 390円（税込429円）
・ぬいポーチ（カラビナ付き） 390円（税込429円）
窓付き巾着で中身を見せながら収納でき、ぬいポーチはバッグに付けて一緒にお出かけも可能。推しとの時間をより身近に感じられるアイテムです。
発売情報＆購入方法
■WEB先行予約
予約開始：2026年4月8日（水）12:00～
販売場所：公式オンラインショップ
■店頭販売
販売開始：2026年5月中旬より入荷次第
販売店舗：サンキューマート各店舗
※地域により販売日が異なる場合があります
推し活をもっと可愛く楽しもう♡
サンキューマートの中華飯店シリーズは、推し活やぬい活をもっと楽しく、もっと可愛く彩ってくれる注目アイテム♡手頃な価格で揃えやすく、自分だけの推しコーデを気軽に楽しめるのも魅力です。お出かけや撮影がより特別な時間になること間違いなし。ぜひお気に入りのアイテムを見つけて、推しとの毎日をさらに充実させてみてください♪