推し活がもっと楽しく♡サンキューマート中華風ぬい活グッズが390円で登場

推し活をもっと楽しみたい方にぴったりな新シリーズが、サンキューマートから登場♡今回のテーマはどこかレトロで可愛い「中華飯店」。ぬいぐるみと一緒に楽しむ“ぬい活”をさらに盛り上げてくれるアイテムが勢ぞろいします。写真映えも叶うデザインで、お出かけやSNS投稿がもっと楽しくなること間違いなし。すべて390円という手に取りやすさも魅力です♪

中華飯店モチーフの新シリーズ

今回のシリーズは「中華飯店」をテーマに、チャイナ服や餃子、パンダなどのモチーフを取り入れた全13アイテムを展開。

レトロな雰囲気とポップな可愛さが絶妙にミックスされ、推しグッズをより魅力的に演出します。

すべての商品は390円（税込429円）で統一されており、気軽に複数アイテムを揃えられるのも嬉しいポイント。

推しの世界観を広げたい方や、写真映えを狙いたい方にぴったりのラインアップです。

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ぬい活を彩る注目アイテム

ぬいぐるみ用アイテム

・ぬいぐるみ用着ぐるみ 390円（税込429円）

・ぬいぐるみ用メイド服（チャイナ風／3色展開） 390円（税込429円）

・ぬいぐるみ用お洋服 390円（税込429円）

餃子やパンダモチーフの着ぐるみや、チャイナ風デザインの衣装で、推し“ぬい”を可愛くコーディネートできます。

収納＆持ち運びアイテム

・巾着 390円（税込429円）

・ぬいポーチ（カラビナ付き） 390円（税込429円）

窓付き巾着で中身を見せながら収納でき、ぬいポーチはバッグに付けて一緒にお出かけも可能。推しとの時間をより身近に感じられるアイテムです。

発売情報＆購入方法

■WEB先行予約

予約開始：2026年4月8日（水）12:00～

販売場所：公式オンラインショップ

■店頭販売

販売開始：2026年5月中旬より入荷次第

販売店舗：サンキューマート各店舗

※地域により販売日が異なる場合があります

推し活をもっと可愛く楽しもう♡

サンキューマートの中華飯店シリーズは、推し活やぬい活をもっと楽しく、もっと可愛く彩ってくれる注目アイテム♡手頃な価格で揃えやすく、自分だけの推しコーデを気軽に楽しめるのも魅力です。お出かけや撮影がより特別な時間になること間違いなし。ぜひお気に入りのアイテムを見つけて、推しとの毎日をさらに充実させてみてください♪