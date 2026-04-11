◆クイーンエリザベスステークス・Ｇ１（４月１１日、豪州ランドウィック競馬場・芝２０００メートル）

豪州競馬の祭典「ザ・チャンピオンシップス」２日目の中距離王決定戦が７頭立て（アエリアナは出走取り消し）で行われ、オータムグロー（牝４歳、豪州・クリス・ウォーラー厩舎、父ジオータムサン）は３着。デビューからの連勝は１１でストップした。現地オッズでは単勝１・３倍で圧倒的な１番人気。ジェームズ・マクドナルド騎手とのコンビで挑んだが、最後の直線ではいつものような伸び脚を見せることができず。勝ち馬のサーデリウスから約２馬身半の差をつけられての完敗となった。

これまでＧ１を３勝するなど、重賞を８勝。重賞以外では、昨年１０月に１着賞金５億円超の高額賞金レース、ゴールデンイーグル（ランドウィック競馬場、芝１５００メートル）で日本から参戦のパンジャタワーなどを抑えて完勝していた。

ベリーエレガントＳ、ジョージライダーＳとＧ１を連勝して臨んだ今回の一戦。これまでの１１戦は全て芝１６００メートル以下で、初めての２０００メートルで敗れる結果となった。

２番人気サーデリウス（クレイグ・ウィリアムズ騎手）が１着になり、３度目のＧ１勝利。勝ち時計は２分０秒５９。単勝５番人気のリンダーマン（ナッシュ・ローウィラー騎手）が２着だった。

クイーンエリザベスＳは総賞金５００万豪ドル（約５億２３７６万円）で、１着賞金２９５万豪ドル（約３億９０２万円）。これまで日本調教馬は７頭が出走し、２０１９年のクルーガーの２着が最高着順。