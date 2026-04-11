FANTASTICS・瀬口黎弥、2ヶ月半かけて作り上げた肉体美披露 トレーナーはChatGPT
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの瀬口黎弥（30）が11日、都内で行われた自身の2nd写真集『Lei』（幻冬舎）の刊行記念プレス取材に登壇。2ヶ月半かけて作り上げた肉体美を披露した。
【画像】「ドキリ！」写真集の中面カットを披露する瀬口黎弥（FANTASTICS）
写真集が発行され、瀬口は「手に渡った時に写真集の重さを感じて、そして、形になってうれしかった」と喜びを口にした。また、「写真集にしかないエンターテイメントがあると思っているので、ページをめくる度におもしろいなと思ってもらえるように。写真集を見終わった後に、グッとくる“面白さ”を詰め込みたい」と今作で大事にした部分を語った。
撮影はハワイで実施。瀬口にとってハワイに訪れるのは2度目。1度目はメンバーの八木勇征と行き、「幸せな場所だと感じた。人の雰囲気もステキで、肌感が合う」として舞台を決めた。タイトルはハワイの言葉で、瀬口によると「首飾りの花、感謝」という意味だという。自身の名前にも“レイ”があり、瀬口は「自分の名前好きだし、運命のような、必然のような、この名前に出会えて良かったと思うようなタイトルになりました」とにっこり話した。
「ありのままの自分」をテーマとして撮影に挑んだ瀬口だが、メンバーに写真集見せることに対しては恥ずさを感じるという。「世界さんに見せたら何を言われるんだろう。冷やひやする」と茶目っ気たっぷりに語った。
気に入っているカットを問われると、鍛えぬいた肉体美が写された1ページを披露。ChatGPTに相談しながら2ヶ月半かけて作り上げ、撮影時には体脂肪率6％まで絞ったことを明かした。「自分の努力の結晶です」と満面の笑みを浮かべ、特に気に入っている腹斜筋については「メロさ爆発。“メロ筋”です」とアピールした。
また、ChatGPTにプランを練ってもらったことを八木に明かすと「それ、やばいっすね」と好反応だったそうで、「勇征も始めていると思います」とにやり笑った。
今作は、幻冬舎とFANTASTICSがタッグを組み毎月1冊、9ヶ月連続で刊行する企画「GL-9〜FANTASTICS BOOKS〜」の2作目。“自身の原点を見つめ直す旅”として瀬口は、「自分に還れる」と感じる地・ハワイで撮影することに。極限まで鍛え上げた自分史上最高の肉体美、無邪気な笑顔、憧れの映画へのオマージュ、ふとした瞬間にのぞく大人の色気など、約210点の写真が収められている。まるでハワイでの暮らしに密着したような、土着感ある日常のドキュメンタリーのような内容で、瀬口の魅力とエンタテインメントが凝縮された1冊となっている。
【画像】「ドキリ！」写真集の中面カットを披露する瀬口黎弥（FANTASTICS）
写真集が発行され、瀬口は「手に渡った時に写真集の重さを感じて、そして、形になってうれしかった」と喜びを口にした。また、「写真集にしかないエンターテイメントがあると思っているので、ページをめくる度におもしろいなと思ってもらえるように。写真集を見終わった後に、グッとくる“面白さ”を詰め込みたい」と今作で大事にした部分を語った。
「ありのままの自分」をテーマとして撮影に挑んだ瀬口だが、メンバーに写真集見せることに対しては恥ずさを感じるという。「世界さんに見せたら何を言われるんだろう。冷やひやする」と茶目っ気たっぷりに語った。
気に入っているカットを問われると、鍛えぬいた肉体美が写された1ページを披露。ChatGPTに相談しながら2ヶ月半かけて作り上げ、撮影時には体脂肪率6％まで絞ったことを明かした。「自分の努力の結晶です」と満面の笑みを浮かべ、特に気に入っている腹斜筋については「メロさ爆発。“メロ筋”です」とアピールした。
また、ChatGPTにプランを練ってもらったことを八木に明かすと「それ、やばいっすね」と好反応だったそうで、「勇征も始めていると思います」とにやり笑った。
今作は、幻冬舎とFANTASTICSがタッグを組み毎月1冊、9ヶ月連続で刊行する企画「GL-9〜FANTASTICS BOOKS〜」の2作目。“自身の原点を見つめ直す旅”として瀬口は、「自分に還れる」と感じる地・ハワイで撮影することに。極限まで鍛え上げた自分史上最高の肉体美、無邪気な笑顔、憧れの映画へのオマージュ、ふとした瞬間にのぞく大人の色気など、約210点の写真が収められている。まるでハワイでの暮らしに密着したような、土着感ある日常のドキュメンタリーのような内容で、瀬口の魅力とエンタテインメントが凝縮された1冊となっている。