テレビ朝日の人気お天気キャスター「今井春花」…抜群のスタイルが一目瞭然のピンクニット姿が話題

お天気キャスターのグラビアデビューが話題

ウェザーマップに所属している人気お天気キャスターの今井春花（さくら・27）が、４月７日に自身のinstagramを更新。『桜がまだギリギリ残ってるのをみるとなんだか嬉しくなりますね』の文言と、ピンクのニットと白のスカート姿でかわいらしいポーズをとる今井の姿に約8000のいいねが集まった。

今井は、立教大学を卒業後アパレル企業に就職したものの気象予報士を目指して退職。’22年の試験で合格して10月に気象予報士に登録。’23年から『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている。

昨年にはグラビアにも挑戦しており、週刊ヤングジャンプ（集英社）、週刊ヤングマガジンではセンターグラビアも経験。SNSの投稿でも注目される抜群のスタイルと凜とした表情や無邪気な笑顔が話題になった。

SNSでは近況などを写真付きで報告しており、今井の誕生日である３月30日に周りへの感謝と今後の抱負を投稿している。

テレビでは見られない一面をのぞいてみてはいかがだろうか。