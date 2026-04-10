2026年1月24日に東京国際フォーラム ホールCにて開催たされた＜森口博子 40周年アニバーサリーツアー 第一章 “Your Flower”＞のコンサート映像が、Blu-rayとして6月17日にリリースとなることが発表された。

本作品には森口のデビュー曲でTVアニメ『機動戦士Zガンダム』オープニングテーマ「水の星へ愛をこめて」や映画『機動戦士ガンダムF91』主題歌「ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜」をはじめとする代表曲はもちろん、豪華ミュージシャンを迎えて制作された40周年記念アルバム『Your Flower 〜歌の花束を〜』からの新曲の数々、「夢がMORI MORI」「ホイッスル」「スピード」などJ-POPのヒット曲までを完全網羅。また、サプライズゲストとして登場した音楽プロデューサー武部聡志の奏でるピアノとのセッションも観どころの一つとなっている。

J-POPシンガー、アニソンシンガー、バラドル、タレント、女優など様々な顔を持ち、ジャンルレスに時代を駆け巡る稀代のエンターテイナー・森口博子の姿がありのままに記録された約3時間。チケットが即日完売となった人気公演を目の当たりにできるチャンスになりそうだ。

Blu-rayのみのシンプルな通常版と同時に発売される数量限定版は、同コンサートの音源を臨場感たっぷりに楽しめる２枚組CDのほか、20ページフォトブックとポストカード2枚がスペシャルBOXパッケージに同梱された豪華仕様となっている。

Blu-ray『森口博子 40周年アニバーサリーツアー 第一章 “Your Flower”』

2026年6月17日リリース ◾︎数量限定版（Blu-ray+2CD）

【価格】￥11,000（税抜価格￥10,000）

【品番】KIXM-90667

【パッケージ仕様】

・Blu-ray：コンサート映像

・CD（2枚組）：コンサート音源

・スペシャルBOXパッケージ仕様

・20Pコンサートフォトブック同梱

・ポストカード2枚同梱 ◾︎通常版（Blu-ray Only）

【価格】￥7,500（税抜価格￥6,818）

【品番】KIXM-667 【収録予定曲目】

01 ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜

02 鳥籠の少年

03 サムライハート

04 あなたといた時間

05 もっとうまく好きと言えたなら

06 髪を切ったら

07 Last, Last Dance

08 空と雲

09 Good Morning Good Night

10 真心ブーケ

11 君をみつめて -The time I’m seeing you-

12 Ubugoe

13 異邦人

14 魅せられて

15 かもめが翔んだ日

16 元祖バラドルなんだもん！

17 夢がMORI MORI

18 ホイッスル

19 forever and ever and ever and ever…….

20 ETERNAL DAYS 〜あなたがいてよかった〜 アンコール

21 水の星へ愛をこめて

22 スピード ダブルアンコール

23 銀色ドレス with 武部聡志

24 水の星へ愛をこめて with 武部聡志 ※2026年1月24日 東京国際フォーラム ホールCにて収

※収録楽曲・仕様等は変更になる場合がございます。

＜森口博子 40周年アニバーサリーツアー 第三章 “一夜限りのStarry Symphony” (オーケストラ編)＞

【日時】

2026年8月14日(金) 開場17:30 / 開演18:30 【会場】

東京オペラシティ コンサートホール 【出演】

森口博子(Vocal)

Japan Pops Orchestra

松原“マツキチ”寛(Drums)

森口翔太(Bass) 【席種・料金】

指定席 ￥12,000(税込) [完売]

注釈付指定席 \10,000(税込) [販売中]

※「注釈付指定席」はステージおよび一部演出・出演者が見えづらい場合、音響的にベストではない場合がございますことをご了承ください。 【チケット販売サイト】

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/hirokomoriguchi-40th3/