プロレスラー・長州力のモノマネで知られるタレントの長州小力が、１０日、西口プロレス公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの動画内で、同日に報じられていた信号無視による道路交通法違反と無免許運転を認め、謝罪した。

長州は黒のスーツ姿。「この度は、多大なるご迷惑をおかけし、そして世間を騒がし、応援してくれているファンの皆様、視聴者の皆さんにご迷惑かけたことを心より深く反省し、申し訳なく思います。すいませんでした」と謝罪した。

信号無視については「赤信号で止まっているとき、椅子の間に物を落としてしまい、青信号になったと思い込んで左折をしたところ、交差点にいた警察官に指摘された」と説明。無免許運転に関しては「有効期限が３月５日で切れていることに気づかず、車を運転してしまった」とし、警察官に免許証を提示した際に「『有効期限が約１か月切れた状態です』と告げられて、そこで免許更新を忘れていたことに気づきました」と話した。

長州は「現在は法律上の決定を待っている状態です。やったことに関しては後悔しかありません。いろんな方に迷惑をかけたので、心より申し訳ありませんでした」と約１０秒間頭を下げ、再度謝罪した。