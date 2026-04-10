乃木坂46川崎桜「ババ抜き」勝利直後の無邪気な笑顔 先行カット第20弾公開【エチュード】
【モデルプレス＝2026/04/10】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第20弾が解禁された。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美背中披露
今回公開されたカットは、フランス・パリでの撮影最終日に、アパートの一室で女性スタッフとトランプ遊びに興じる様子を収めたもの。「ババ抜き」に勝利した直後の、誇らしげで無邪気な笑顔が印象的な1枚となっている。
本作は、撮影の様子を“ほぼ時系列順”に構成しており、初々しい表情から始まり、時間の経過とともに徐々にリラックスし、開放的になっていく川粼の変化も大きな見どころのひとつである。今回のカットは、ロケ最終日の最後に撮影されたものであり、撮影を終えた安堵感と充実感の中で見せた、飾らない自然体の表情が収められている。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
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◆川崎桜、ロケ最終日に解放感あふれる表情
今回公開されたカットは、フランス・パリでの撮影最終日に、アパートの一室で女性スタッフとトランプ遊びに興じる様子を収めたもの。「ババ抜き」に勝利した直後の、誇らしげで無邪気な笑顔が印象的な1枚となっている。
◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
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