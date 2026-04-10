ファミマ、中島健人・森香澄の新番組それぞれ店内放映へ FamilyMartVisionを「ファミマTV」に改称
【モデルプレス＝2026/04/10】ファミリーマートは、4月14日より国内最大規模のリテールメディア・FamilyMartVisionを「ファミマTV」に改称。リニューアル第1弾として、中島健人、森香澄が登場する新番組をスタートすることを発表した。
【写真】中島健人＆24歳KPOPアイドルの“貴重”寄り添いショット
このたび、ファミリーマートは「店舗体験を楽しくするメディア」としての取り組みを一層強化すべく、これまで以上に“観る”を楽しむコンテンツを制作するほか、広告だけでなく、番組を放映していることをイメージできるよう、名称を「FamilyMartVision」から「ファミマTV」へ改称。これにより、視認率の向上と新たな来店動機を創出し、販促媒体の枠を超えた「身近な生活動線上の放送局」へと進化させていく。さらに、ハードウェア面においても、デジタルサイネージのLED化について検討を進め、消費電力および電気料金の削減を図り、地球環境に配慮した持続可能な運営を目指す。（modelpress編集部）
コンセプトは、毎日にちょっと楽しい発見をくれるメディア。「ファミマTV」は、ファミリーマートを訪れるすべての客に対し、いつもの日常が少し豊かになるような以下の体験を提供することを目指す。
・日常のお買い物に、心弾むエッセンスを
店舗を訪れるだけで、ワクワク感や癒やし、ちょっとした気分転換を感じられるよう、楽しい店舗体験を届ける。
・「たまたま」が「見つけたい」に変わる喜び
ふと見上げた画面から始まる、新しい情報やエンターテインメントとの出会いを提供 。客が「新しい何かを発見する楽しさ」を味わえる魅力的な時間を届ける。
・番組名「Kenty CINEMA（ケンティーシネマ）」
俳優・アーティストとして第一線で活躍する中島が、話題作から注目作までを独自の視点でナビゲートする映画番組。作品の魅力を「語りたくなるポイント」に絞って切り取り、見どころや背景をわかりやすく紐解く。「レジ待ちや商品選びの数十秒が、週末の予定を決める時間になる」日常の中に“映画の入口”をつくり、視聴のきっかけを自然に立ち上げる。
出演：中島健人
放映開始日：2026年6月2日（火）〜 月4本（1週間に1回更新）
時間帯：朝・昼（5：00〜17：59）
・番組名「秘密の夜食」
森が“夜のファミリーマート”を舞台に、今日1日を終えた自分に許す夜食の楽しみ方を提案するグルメ番組。「こんな時間に食べるの、ダメなのに…」という背徳感や本音に寄り添いながら、思わず試したくなる商品・食べ方を紹介。視聴して終わりではなく、その場で手に取れるコンビニだからこそ、画面の中の提案がすぐに“体験”へ変わっていく。
出演：森香澄
放映開始日：2026年4月14日（火）〜月2本（2週間に1回更新）
時間帯：夜・深夜（18：00〜4：59）
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【写真】中島健人＆24歳KPOPアイドルの“貴重”寄り添いショット
◆ファミリーマート「FamilyMartVision」から「ファミマTV」へ改称
このたび、ファミリーマートは「店舗体験を楽しくするメディア」としての取り組みを一層強化すべく、これまで以上に“観る”を楽しむコンテンツを制作するほか、広告だけでなく、番組を放映していることをイメージできるよう、名称を「FamilyMartVision」から「ファミマTV」へ改称。これにより、視認率の向上と新たな来店動機を創出し、販促媒体の枠を超えた「身近な生活動線上の放送局」へと進化させていく。さらに、ハードウェア面においても、デジタルサイネージのLED化について検討を進め、消費電力および電気料金の削減を図り、地球環境に配慮した持続可能な運営を目指す。（modelpress編集部）
◆「ファミマTV」概要
コンセプトは、毎日にちょっと楽しい発見をくれるメディア。「ファミマTV」は、ファミリーマートを訪れるすべての客に対し、いつもの日常が少し豊かになるような以下の体験を提供することを目指す。
・日常のお買い物に、心弾むエッセンスを
店舗を訪れるだけで、ワクワク感や癒やし、ちょっとした気分転換を感じられるよう、楽しい店舗体験を届ける。
・「たまたま」が「見つけたい」に変わる喜び
ふと見上げた画面から始まる、新しい情報やエンターテインメントとの出会いを提供 。客が「新しい何かを発見する楽しさ」を味わえる魅力的な時間を届ける。
◆新番組概要
・番組名「Kenty CINEMA（ケンティーシネマ）」
俳優・アーティストとして第一線で活躍する中島が、話題作から注目作までを独自の視点でナビゲートする映画番組。作品の魅力を「語りたくなるポイント」に絞って切り取り、見どころや背景をわかりやすく紐解く。「レジ待ちや商品選びの数十秒が、週末の予定を決める時間になる」日常の中に“映画の入口”をつくり、視聴のきっかけを自然に立ち上げる。
出演：中島健人
放映開始日：2026年6月2日（火）〜 月4本（1週間に1回更新）
時間帯：朝・昼（5：00〜17：59）
・番組名「秘密の夜食」
森が“夜のファミリーマート”を舞台に、今日1日を終えた自分に許す夜食の楽しみ方を提案するグルメ番組。「こんな時間に食べるの、ダメなのに…」という背徳感や本音に寄り添いながら、思わず試したくなる商品・食べ方を紹介。視聴して終わりではなく、その場で手に取れるコンビニだからこそ、画面の中の提案がすぐに“体験”へ変わっていく。
出演：森香澄
放映開始日：2026年4月14日（火）〜月2本（2週間に1回更新）
時間帯：夜・深夜（18：00〜4：59）
【Not Sponsored 記事】