１０日前引けの日経平均株価は前日比８３３円６３銭高の５万６７２８円９５銭。前場のプライム市場の売買高概算は１２億５６０万株、売買代金概算は４兆５５７５億円。値上がり銘柄数は５４８、値下がり銘柄数は９６８、変わらずは６０銘柄だった。



日経平均株価は反発。前日の米株式市場は、ＮＹダウが２７５ドル高と上昇し、ナスダック指数も７日続伸した。米国株が上昇した流れを受け、東京株式市場も値を上げて始まった。イスラエルのネタニヤフ首相がレバノンとの直接交渉を始めるよう内閣に指示したと伝わり、和平交渉の進展期待が膨らんだ。また、前日の米国ではフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が最高値を更新し、日本のＡＩ・半導体関連株にも買いが流入した。日経平均株価は午前１０時４０分過ぎには一時、上昇幅が１０００円を超えた。ただ、５万７０００円ラインに接近すると売りも流入し上値は抑えられた。業績の増額修正を発表したファーストリテイリング＜9983＞が急伸し、１銘柄で日経平均株価を５１０円ほど押し上げた。なお、株価指数オプション４月物の特別清算指数（ＳＱ）値は５万６５７２円８９銭だったとみられている。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞やアドバンテスト＜6857＞、レーザーテック＜6920＞が高い。古河電気工業＜5801＞やフジクラ＜5803＞が買われた。東京電力ホールディングス＜9501＞や三井金属＜5706＞、ファナック＜6954＞が上昇した。半面、ソフトバンクグループ＜9984＞や三菱重工業＜7011＞、ＩＨＩ＜7013＞が安く、日立製作所＜6501＞や三菱商事＜8058＞が軟調だった。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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