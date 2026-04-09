「作業中にバッテリーが」マキタ製品を愛用する50歳女性が、バッテリーの追加購入に至った理由
趣味の時間を充実させるため、自宅の家具を自作する「DIY」に挑戦する人が増えています。
All About ニュース編集部は、2026年3月23日、過去1年以内にDIYデビューをした人を対象にアンケート調査を実施。最初に買った道具やバッテリーのスペック、実際に作業して感じた苦労などを聞きました。
今回は、兵庫県在住・50歳女性のエピソードを紹介します。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
職業：パート・アルバイト
在住：兵庫県
家族構成：自分、夫、子ども2人
世帯年収：自分120万円、夫600万円
▼マキタ 充電式インパクトドライバー「TD110DSHX」
道具選びの基準について聞くと、「初心者でも扱いやすい軽さで、女性の手でも握りやすいサイズだったからです。口コミでも『初めてのDIYに丁度良い』と書かれていて、安心して選べました」と話してくれました。
しかし、徐々に慣れていったようで、「自分で作った棚が家族に『使いやすい』と喜ばれた時に、とても達成感がありました」と、DIYを始めてよかったと感じているようです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません(文:All About ニュース お買いもの部)
All About ニュース編集部は、2026年3月23日、過去1年以内にDIYデビューをした人を対象にアンケート調査を実施。最初に買った道具やバッテリーのスペック、実際に作業して感じた苦労などを聞きました。
今回は、兵庫県在住・50歳女性のエピソードを紹介します。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
回答者のプロフィール回答者本人：50歳女性
職業：パート・アルバイト
在住：兵庫県
家族構成：自分、夫、子ども2人
世帯年収：自分120万円、夫600万円
初めてのドライバーはマキタ「TD110DSHX」「子供が大きくなって物が増えてきて、収納を増やしたいと思った」と、DIYを始めたきっかけを話す回答者。初めて購入した商品は以下とのこと。
▼マキタ 充電式インパクトドライバー「TD110DSHX」
道具選びの基準について聞くと、「初心者でも扱いやすい軽さで、女性の手でも握りやすいサイズだったからです。口コミでも『初めてのDIYに丁度良い』と書かれていて、安心して選べました」と話してくれました。
「何度もやり直し……」想像以上の苦労とは実際に作業を始めてみると、想像以上の苦労があったといいます。「最初は電動工具の扱いに慣れなくて、まっすぐネジを打つだけでも時間が掛かりました。木材の寸法を正確に測るのも難しくて、少しずれると全体が歪んでしまって、何度もやり直した事があります」とのこと。
しかし、徐々に慣れていったようで、「自分で作った棚が家族に『使いやすい』と喜ばれた時に、とても達成感がありました」と、DIYを始めてよかったと感じているようです。
バッテリーの追加購入も経験DIYをさらに進めていく中で、欠かせないのがバッテリー。投稿者が最初に購入した商品はバッテリーがセットになっていましたが、追加購入をしたとのこと。その理由として、「作業中にバッテリーが切れる事が増えてきて、予備が必要だと感じました」と語ってくれました。最後にDIYに興味がある人へのメッセージを聞くと、「最初から難しいものに挑戦せずに、簡単な棚や小物から始めると続けやすいと思います。道具は無理に高価な物を揃えなくても、必要なものを少しずつ買い足せば十分です」と答えてくれました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません(文:All About ニュース お買いもの部)