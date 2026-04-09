「おもてなし料理でよく作る前菜は？」＜回答数23,415票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第494回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「おもてなし料理でよく作る前菜は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「おもてなし料理でよく作る前菜は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ブルスケッタのレシピ アボカドと生ハム 前菜にも by杉本 亜希子さん
【材料】（2人分）
<アボカドクリーム>
アボカド 1個
レモン汁 小さじ 1
生クリーム 大さじ 3
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
生ハム 6~8枚
バゲット(幅1cm) 6~8枚
オリーブ油 適量
イタリアンパセリ 適量
【下準備】
1、アボカドは縦に一周切り込みを入れ、両手でねじって2つに分ける。包丁の角で種を刺してねじり取り、スプーンで中身を取り出す。
2、バゲットの片面にオリーブ油をぬり、トースターでカリッと焼く。
【作り方】
1、フードプロセッサー、またはミキサーに＜アボカドクリーム＞の材料を入れ、ペースト状になるまでかくはんする。
2、バゲットに(1)と生ハムをのせて器に盛り、イタリアンパセリを添える。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「おもてなし料理でよく作る前菜は？」さてみなさんの回答は…？
・「おもてなし料理でよく作る前菜は？」の結果は…
・1位 …サラダ 63%
・2位 カルパッチョ 19%
・3位 マリネ 11%
・4位 ブルスケッタ 5%
※小数点以下四捨五入
23,415票
・2位 カルパッチョ 19%
・3位 マリネ 11%
・4位 ブルスケッタ 5%
※小数点以下四捨五入
23,415票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ブルスケッタのレシピ アボカドと生ハム 前菜にも by杉本 亜希子さん
【材料】（2人分）
<アボカドクリーム>
アボカド 1個
レモン汁 小さじ 1
生クリーム 大さじ 3
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
生ハム 6~8枚
バゲット(幅1cm) 6~8枚
オリーブ油 適量
イタリアンパセリ 適量
【下準備】
1、アボカドは縦に一周切り込みを入れ、両手でねじって2つに分ける。包丁の角で種を刺してねじり取り、スプーンで中身を取り出す。
2、バゲットの片面にオリーブ油をぬり、トースターでカリッと焼く。
【作り方】
1、フードプロセッサー、またはミキサーに＜アボカドクリーム＞の材料を入れ、ペースト状になるまでかくはんする。
2、バゲットに(1)と生ハムをのせて器に盛り、イタリアンパセリを添える。
(E・レシピ編集部)