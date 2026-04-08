この絵文字が表すアーティストは？最近事務所を移籍したアーティストです！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、最近事務所を移籍したアーティストですよ。

「🎤🕺🌍🔥✨」が表すアーティストは一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「Ayumu Imazu」でした！

「ダンス・地球」などの絵文字から、作詞・作曲からダンスの振り付けまでをセルフプロデュースする、Z世代を代表するグローバルアーティスト「Ayumu Imazu」であることがわかります。

日本とアメリカを拠点に活動しており、高い歌唱力とニューヨーク仕込みの圧倒的なダンスパフォーマンスが最大の特徴。

2026年2月に、SKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベルBMSGとのパートナーシップ締結が発表されましたよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。