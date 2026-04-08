この絵文字が表すアーティストは？最近事務所を移籍したアーティストです！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表すアーティストは？
意外と難しいこのクイズ。
「🎤🕺🌍🔥✨」が表すアーティストは一体なんでしょうか？
ヒントは、最近事務所を移籍したアーティストですよ。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「Ayumu Imazu」でした！
「ダンス・地球」などの絵文字から、作詞・作曲からダンスの振り付けまでをセルフプロデュースする、Z世代を代表するグローバルアーティスト「Ayumu Imazu」であることがわかります。
日本とアメリカを拠点に活動しており、高い歌唱力とニューヨーク仕込みの圧倒的なダンスパフォーマンスが最大の特徴。
2026年2月に、SKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベルBMSGとのパートナーシップ締結が発表されましたよ。
あなたはわかりましたか？
ライター Ray WEB編集部