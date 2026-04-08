河村勇輝が16分出場で3Pヒット＆2スティール…ブルズは快勝し連敗「7」でストップ

4月8日（現地時間7日）、シカゴ・ブルズは敵地でワシントン・ウィザーズと対戦。ブルズと2Way契約を結ぶ河村勇輝は、4試合連続で出場を果たし、チームも勝利を抑めた。

20点をリードした第2クォータースタートからコートに立った河村。このクォーター約3分程のプレータイムでディフェンスリバウンド1をマークした。続く第3クォーターには、河村が相手のスローインからスティールすると、即座に味方へパスを送り、流れるようにマック・マクラングのレイアップが飛び出す場面も。最終クォーターには、マクラングのパスを受けてコーナーから3ポイントシュートをヒットさせた。

7連敗を抜け出す快勝を収めたブルズ。河村は16分26秒の出場で3得点2リバウンド2アシスト2スティールをマークした。ロブ・ディリングハム、パトリック・ウィリアムズ、トレイ・ジョーンズの3名が20点以上を挙げチームで129得点を挙げた。







レギュラーシーズン残り3試合となったブルズは、次戦も同じくウィザーズと対戦する。







■試合結果



シカゴ・ブルズ 129－98 ワシントン・ウィザーズ



CHI｜38｜28｜34｜29｜＝129



WAS｜18｜19｜26｜35｜＝98

【動画】今日の河村勇輝のプレーを一気見











