4月6日、人気YouTuber・ゼパさん（享年26）が亡くなったことが、本人のXで伝えられ、同業者やファンからは悲痛な声が上がっている。

ゼパさんの逝去を伝えたのは親族と思われ、Xでは《突然の報告で失礼いたします。ゼパが急逝いたしました》と報告。《急な訃報となってしまったことを本人に変わりお詫び申し上げます。葬儀におきましては親族のみで執り行いました》と明かし、《故人が生前受け賜りましたご厚誼に深く御礼申し上げます》とコメントした。

ゼパさんは’21年からTikTokで活動を開始し、YouTubeのチャンネル登録者数は今年4月6日時点で60万人を超えるなど人気を博した。ツインテールと”地雷系”ファッションがトレードマーク。アルコール飲料をこよなく愛していたことで知られ、飲みながら行う雑談配信はファンにも好評だった。

3月29日には、YouTuberのたむらかえ、morgenと3人で新しいチャンネル「いぇーい」を立ち上げたばかり。あまりにも突然の出来事に、コスプレイヤー・みにょんはXで《このたび、ゼパちゃんのお母さまからご連絡をいただき、一度お会いしてきました。あまりにも突然のことで、まだ気持ちの整理がついていません》と綴り、こんなメッセージを寄せた。

《「親友はみにょんちゃんだけだよ」って言ってくれて、私も同じ気持ちで、ゼのことをとても大切に思っていました。幸せになってほしくて、何かあればすぐに駆けつけてたそんな存在でした。

だからこそ、今回はどうして何も言ってくれなかったんだろうって、少しだけ寂しく思ってしまうよ。いつもみたいに頼ってほしかったな。ゼとの思い出はどれも大切で、これから一人なんだと思うと、胸が締めつけられるような気持ちです。

どうかゆっくり休んでね また会えるその日まで、待っていてね》

ファンからも同様に追悼の声が上がる中、いま注目を集めているのが、ゼパさんが3月31日に行っていた生配信の様子だ。ゼパさんといえば’23年8月、親交があったYouTuber・五彩緋夏さん（享年24）が亡くなった際に、配信で「きょうだいのような存在だった」「何もできなかった」「最後の受け皿になれなかった」と悔しさを吐露していたが、31日の配信でも五彩さんについて語る場面があった。

ゼパさんは31日の配信で、五彩さんについて「まだ全然忘れられないです」「大事な子だった。本当に大好きな子だった」などとコメント。五彩さんが亡くなってから今年で3年だが、ゼパさんは「夏はね、毎回思いますよ。緋夏ちゃんは8月17日に亡くなって……。唯一の友達だったんですよ、その時」と思い返すように口にし、涙をぬぐっていた。

この動画の切り抜きが、ゼパさんの逝去が明らかになった直後からXで拡散。ファンの多くが、生前のゼパさんと五彩さんの交流に触れ、以下のような声が上がっていた。

《あぁ、ゼパちゃんまで……ひなちゃんと天国でギャハギャハ笑ってて欲しいよ…》

《ゼパちゃん信じられない ひなちゃんのときも辛かった悲しい ご冥福をお祈りします》

《ひなちゃんとゼパちゃんで楽しく暮らしてほしい幸せに過ごしてほしい》

ゼパさんのYouTubeチャンネルでは、’27年2月26日に合わせて《27歳の自分へ》と題した動画が公開されるように設定されている。その日も、これまでと変わらず、きっと多くのファンのお祝いの言葉であふれるのだろう。