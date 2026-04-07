やっぱり基本が一番！絶対に外さない筍の王道レシピTOP3
春の訪れを感じる食材といえば、やっぱり筍（タケノコ）ですね！旬ならではのシャキシャキとした食感と豊かな香りは、この時期だけの特別なおいしさです。食物繊維もたっぷりで体に嬉しい筍を使った、人気レシピランキングTOP3をご紹介します。
■【人気レシピNo.1】お出汁が香る！春の王道ふっくら筍ご飯
堂々の第1位は、春の食卓に欠かせない「筍ご飯」です！お米と一緒に炊き上げることで、筍のシャキシャキとした食感と上品な風味がご飯全体に染み渡ります。油揚げの旨味がジュワッと広がり、お箸が止まらないおいしさ。初心者さんでも失敗なく手軽に作れますよ。
■【2位以降も絶品ぞろい】筍の人気レシピ
第2位は、相性抜群のわかめと合わせる「若竹煮」です。お出汁の旨味がジュワッと染み込んだ筍は、噛むほどに優しい甘さが口いっぱいに広がります。夕食のほっこりする副菜にぴったりですよ。
第3位は、おもてなしにも喜ばれる「木の芽和え」です。白みそとマヨネーズを合わせた特製タレがとろ〜りと絡み、鼻に抜ける爽やかな木の芽の香りがたまりません！水煮タケノコで手軽に作れて、お酒のコク旨なおつまみにも最高ですね。
■シーン別に楽しむ筍レシピ
旬の魅力が詰まった筍レシピ、いかがでしたか？メインのお食事には「筍ご飯」、和食の献立のひと品には「若竹煮」、そして春の小鉢やお酒のお供には「木の芽和え」と、どれも大活躍間違いなしです。たっぷり茹でて水煮にして保存しておけば、色々なアレンジで楽しめます。せっかくの春の時期に、家族みんなで味わってみてくださいね。
(E・レシピ編集部)
■【人気レシピNo.1】お出汁が香る！春の王道ふっくら筍ご飯
堂々の第1位は、春の食卓に欠かせない「筍ご飯」です！お米と一緒に炊き上げることで、筍のシャキシャキとした食感と上品な風味がご飯全体に染み渡ります。油揚げの旨味がジュワッと広がり、お箸が止まらないおいしさ。初心者さんでも失敗なく手軽に作れますよ。
筍ご飯
【材料】（4人分）
お米 2.5合
タケノコ(ゆでたもの) 1/2本
油揚げ 1/2枚
だし汁 適量
木の芽 適量
<調味料>
酒 大 3
みりん 大 1
薄口しょうゆ 大 1
塩 小 1/2
【下準備】
1、＜皮付き筍のゆで方(筍・小3本、赤唐辛子・3本、ぬか・1カップ、水・筍がつかるぐらい)＞筍は掘り出されてから時間が経つとどんどん堅くなりますので、買い求めてすぐにゆでて下さい。
2、大きめの鍋にたっぷりの水を入れて、ぬか1/3カップを混ぜ、赤唐辛子1本を半分に切って入れる。皮付き筍1本はよく洗って先を斜めに切り落とし、皮に縦に切り目を入れる。鍋に入れて火にかけ、煮立てば中火にして、40分間ゆでる。
3、根元に竹串をさしてみて、スーッと通ればOK。通りにくければ更に約15分ゆでて同様に竹串を刺して確認して下さい。(筍は、土から掘り出されて時間がたつほど固くなるので、掘り出されて１日以上たっているものは１時間以上ゆでます。)
4、触れるくらいまで自然に冷まし、流水でよく洗い、縦に入れた切り込みからはがすように皮をむく。むきとった皮の内側を上にして置き、根元の方から軽く包丁を入れて、柔らかい姫皮だけを細切りにして水に放つ。
【作り方】
1、米は炊く30分前に洗って、ザルにあげる。ゆで筍は食べやすい大きさの薄切りにする。油あげは熱湯に通して油抜きし、縦半分に切って細切りにする。鶏肉などを入れても美味しいですが、生の筍の場合は、シンプルに筍の味を楽しむ為、油揚げだけを加えます。
2、炊飯器に米、＜調味料＞を入れ、2.5合の線までの分量のだし汁を加え、最後にゆで筍、油あげを加えて普通に炊く。
3、炊きあがれば10〜15分むらし、全体に混ぜて余分な水分を飛ばし器に盛りつけ、木の芽を散らす。
【このレシピのポイント・コツ】
木の芽は手の平にのせて、空気で叩くつもりで手と手の間に空間を作りながら、ポンとたたいて、ふわっと香りを出します。
【材料】（4人分）
お米 2.5合
タケノコ(ゆでたもの) 1/2本
油揚げ 1/2枚
だし汁 適量
木の芽 適量
<調味料>
酒 大 3
みりん 大 1
薄口しょうゆ 大 1
塩 小 1/2
【下準備】
1、＜皮付き筍のゆで方(筍・小3本、赤唐辛子・3本、ぬか・1カップ、水・筍がつかるぐらい)＞筍は掘り出されてから時間が経つとどんどん堅くなりますので、買い求めてすぐにゆでて下さい。
2、大きめの鍋にたっぷりの水を入れて、ぬか1/3カップを混ぜ、赤唐辛子1本を半分に切って入れる。皮付き筍1本はよく洗って先を斜めに切り落とし、皮に縦に切り目を入れる。鍋に入れて火にかけ、煮立てば中火にして、40分間ゆでる。
3、根元に竹串をさしてみて、スーッと通ればOK。通りにくければ更に約15分ゆでて同様に竹串を刺して確認して下さい。(筍は、土から掘り出されて時間がたつほど固くなるので、掘り出されて１日以上たっているものは１時間以上ゆでます。)
4、触れるくらいまで自然に冷まし、流水でよく洗い、縦に入れた切り込みからはがすように皮をむく。むきとった皮の内側を上にして置き、根元の方から軽く包丁を入れて、柔らかい姫皮だけを細切りにして水に放つ。
【作り方】
1、米は炊く30分前に洗って、ザルにあげる。ゆで筍は食べやすい大きさの薄切りにする。油あげは熱湯に通して油抜きし、縦半分に切って細切りにする。鶏肉などを入れても美味しいですが、生の筍の場合は、シンプルに筍の味を楽しむ為、油揚げだけを加えます。
2、炊飯器に米、＜調味料＞を入れ、2.5合の線までの分量のだし汁を加え、最後にゆで筍、油あげを加えて普通に炊く。
3、炊きあがれば10〜15分むらし、全体に混ぜて余分な水分を飛ばし器に盛りつけ、木の芽を散らす。
【このレシピのポイント・コツ】
木の芽は手の平にのせて、空気で叩くつもりで手と手の間に空間を作りながら、ポンとたたいて、ふわっと香りを出します。
■【2位以降も絶品ぞろい】筍の人気レシピ
【No.2】旨味たっぷり！定番のコク旨ふっくら若竹煮
第2位は、相性抜群のわかめと合わせる「若竹煮」です。お出汁の旨味がジュワッと染み込んだ筍は、噛むほどに優しい甘さが口いっぱいに広がります。夕食のほっこりする副菜にぴったりですよ。
たけのこの若竹煮 わかめと相性抜群！
【材料】（2人分）
水煮タケノコ 1/2~1本
ワカメ(ゆで生) 60g
木の芽 適量
だし汁 200ml
<調味料>
酒 大さじ 2
みりん 小さじ 4
砂糖 大さじ 1
薄口しょうゆ 大さじ 1.5
【下準備】
1、水煮タケノコは、食べやすい大きさのくし切りにする。
2、ワカメは水洗いして水気を絞り、ザク切りにする。
【作り方】
1、鍋にだし汁と＜調味料＞の材料、水煮タケノコを入れて中火で熱し、煮たったら落とし蓋をして火を少し弱め、15〜20分煮含める。
煮汁が落とし蓋に当たって鍋全体に広がる位の火加減で煮て下さい。
2、ワカメを加えて温まったら火を止め、器に盛り合わせ、木の芽をのせる。
【材料】（2人分）
水煮タケノコ 1/2~1本
ワカメ(ゆで生) 60g
木の芽 適量
だし汁 200ml
<調味料>
酒 大さじ 2
みりん 小さじ 4
砂糖 大さじ 1
薄口しょうゆ 大さじ 1.5
【下準備】
1、水煮タケノコは、食べやすい大きさのくし切りにする。
2、ワカメは水洗いして水気を絞り、ザク切りにする。
【作り方】
1、鍋にだし汁と＜調味料＞の材料、水煮タケノコを入れて中火で熱し、煮たったら落とし蓋をして火を少し弱め、15〜20分煮含める。
煮汁が落とし蓋に当たって鍋全体に広がる位の火加減で煮て下さい。
2、ワカメを加えて温まったら火を止め、器に盛り合わせ、木の芽をのせる。
【No.3】春の香り！白みそマヨのコク旨な木の芽和え
第3位は、おもてなしにも喜ばれる「木の芽和え」です。白みそとマヨネーズを合わせた特製タレがとろ〜りと絡み、鼻に抜ける爽やかな木の芽の香りがたまりません！水煮タケノコで手軽に作れて、お酒のコク旨なおつまみにも最高ですね。
タケノコの木の芽和え
【材料】（4人分）
水煮タケノコ 1本
塩(ゆでる用) 少々
<木の芽タレ>
酒 大さじ 1
みりん 大さじ 1
しょうゆ 小さじ 1
白みそ 小さじ 1
マヨネーズ 大さじ 1
木の芽 少々
【下準備】
1、水煮タケノコは太めのせん切りにし、塩を加えた熱湯でサッとゆで、ザルに上げて水気をきる。
2、＜木の芽タレ＞の木の芽は水洗いして水気を拭き取り、4枚を飾り用に取っておき、残りは細かく切って他の材料と混ぜ合わせる。
【作り方】
1、水煮タケノコを＜木の芽タレ＞で和え、器に盛り、飾り用の木の芽を添える。
【材料】（4人分）
水煮タケノコ 1本
塩(ゆでる用) 少々
<木の芽タレ>
酒 大さじ 1
みりん 大さじ 1
しょうゆ 小さじ 1
白みそ 小さじ 1
マヨネーズ 大さじ 1
木の芽 少々
【下準備】
1、水煮タケノコは太めのせん切りにし、塩を加えた熱湯でサッとゆで、ザルに上げて水気をきる。
2、＜木の芽タレ＞の木の芽は水洗いして水気を拭き取り、4枚を飾り用に取っておき、残りは細かく切って他の材料と混ぜ合わせる。
【作り方】
1、水煮タケノコを＜木の芽タレ＞で和え、器に盛り、飾り用の木の芽を添える。
■シーン別に楽しむ筍レシピ
旬の魅力が詰まった筍レシピ、いかがでしたか？メインのお食事には「筍ご飯」、和食の献立のひと品には「若竹煮」、そして春の小鉢やお酒のお供には「木の芽和え」と、どれも大活躍間違いなしです。たっぷり茹でて水煮にして保存しておけば、色々なアレンジで楽しめます。せっかくの春の時期に、家族みんなで味わってみてくださいね。
(E・レシピ編集部)