なぜ勝てないのか…偉才フェルスタッペンに生じる懸念　絶えぬ“ワガママ言動”に元F1エンジニアたちが警鐘「八つ当たりはやめた方がいい」

レース中も浮かない表情が悪目立ちするフェルスタッペン(C)Getty Images

電撃的な引退も示唆する態度を見せるフェルスタッペン

群雄割拠のF1界で異彩を放ってきた天才ドライバーは、キャリアの岐路に立っている。F1の名門レッドブルの絶対的エースであるマックス・フェルスタッペン（オランダ）だ。

どうにも“歯車”が噛み合わない。今シーズンに王座奪還を期して挑んだフェルスタッペンだったが、第3戦となる日本GP終了時点でドライバーズランキング9位と低迷。トップをひた走るキミ・アントネッリ（メルセデス）とは60ポイント差と大きく水をあけられている状況だ。

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苦心の理由はずばり、マシンへの適応。今シーズンからF1は、内燃機関（エンジン）と電気モーターの出力比率が「ほぼ50：50」となる新規定を採用。それによって各チームの車は、電気モーターの出力が昨季までの約3倍に増加。見た目ではスペクタル性が増してはいるレースは、さながら“オーバーテイク合戦”の様相を呈するなど従来の走りとは様変わりしている。

当然、フェルスタッペンも例外に漏れずに影響を受けている。自社開発のパワーユニットが搭載されているマシンに馴染めない28歳は「まるでステロイドを投与したフォーミュラEだ」と憤怒。「ドライビングとは正反対。これは僕がやりたいことではない」「今の僕にとってF1は楽しくない」とも言い切り、電撃的な引退も示唆する態度を見せている。

ただ、新規則に早々に適応し、競争力を高めているドライバーがいるのも事実。それだけに業界への苛立ちを隠そうとしないフェルスタッペンの言動を「ワガママ」と捉える向きもある。モータースポーツ情報を発信し続けるアメリカ人ジャーナリストであるジョーダン・ビアンキ氏は、自身がホストを務めるポッドキャスト番組『The Teardown』において、「彼は赤ちゃんだよ。子どもじみてるし、文句ばかり言っている」とキッパリ。そして、次のように断じている。

「プロらしく振る舞えと言いたいね。自分の仕事をきちんとこなせばいいんだ。ふてくされるのはやめろ。ルールが気に入らないなら、それはそれでいいんだ。でも、真面目に仕事をしている他の人たちに八つ当たりするのはやめた方がいい」