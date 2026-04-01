中森明菜のセルフカバーJAZZ企画がついに完結！アルバム『AKINA NOTE』全収録曲解禁

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中森明菜による、セルフカバーJAZZの集大成フルアルバム『AKINA NOTE』（読み：アキナ・ノート）より、これまで発表されていなかった残りの新録3曲の情報が明らかとなった。

■注目の新録曲は5曲

中森明菜のデビュー44周年記念日の5月1日に発売となる、セルフカバーJAZZの集大成フルアルバム『AKINA NOTE』。2CDデラックス・エディション（全18曲収録）と通常盤CD（全14曲収録）の2形態での発売となり、注目の新録曲は5曲。当初から「ミ・アモーレ[Meu amor e…] -JAZZ-」【12 thシングル】、「TANGO NOIR -JAZZ-」【20thシングル】の2曲は発表されていたが、残りの新録3曲のタイトルが明らかとなった。

＜新録曲5曲＞

1. サザン・ウインド -JAZZ- 【8thシングル】（1984年4月11日発売）

2. ミ・アモーレ[Meu amor e…] -JAZZ- 【12 thシングル】（1985年3月8日発売）

3. SAND BEIGE -砂漠へ- -JAZZ- 【14thシングル】（1985年6月19日発売）

4. SOLITUDE -JAZZ- 【15thシングル】（1985年10月9日発売）

5. TANGO NOIR -JAZZ- 【20thシングル】（1987年2月4日発売）

また、2CDデラックス・エディション（三方背BOX仕様）のみの封入特典として、中森明菜オリジナルAKINA NOTE（五線ノート/60ページ/8段）に加え、中森明菜自筆デザインのAKINA NOTEステッカーシートが決定。果たしてどのようなデザインで、どのようなステッカーが入っているのか注目が集まっている。ヒントは「MUSIC」。また、各ショップ予約購入者対象のオリジナル特典の画像も公開された。

2024年4月3日の「TATTOO -JAZZ-」より突如始まった中森明菜のセルフカバーJAZZ企画が、ついに『AKINA NOTE』の18曲で完結となる。

■リリース情報

2026.05.01 ON SALE

ALBUM『AKINA NOTE』

【2CDデラックス・エディション】

＜収録内容＞ ※全18曲収録

◇DISC1（オリジナル発売日）

01.スローモーション -JAZZ- 【1stシングル】(1982年5月1日発売)

02.北ウイング -JAZZ- 【7thシングル】(1984年1月1日発売)＆【11thシングル】(1984年12月15日発売)

03.サザン・ウインド -JAZZ- 【8thシングル】(1984年4月11日発売) 【新録】

04.飾りじゃないのよ涙は -JAZZ- 【10 thシングル】(1984年11月14日発売)

05.ミ・アモーレ[Meu amor e…] -JAZZ- 【12 thシングル】(1985年3月8日発売) 【新録】

06.SAND BEIGE -砂漠へ- -JAZZ- 【14thシングル】(1985年6月19日発売) 【新録】

07.SOLITUDE -JAZZ- 【15thシングル】(1985年10月9日発売) 【新録】

08.ジプシー・クイーン -JAZZ- 【17thシングル】(1986年5月26日発売)

09.Fin -JAZZ- 【18thシングル】(1986年9月25日発売)

◇DISC2

01.TANGO NOIR -JAZZ- 【20thシングル】(1987年2月4日発売) 【新録】

02.BLONDE -JAZZ- 【21stシングル】(1987年6月3日発売)

03.TATTOO -JAZZ- 【24thシングル】(1988年5月18日発売)

04.I MISSED “THE SHOCK” -JAZZ- 【25thシングル】(1988年11月1日発売)

05.二人静 -JAZZ- 【29thシングル】(1991年3月25日発売)

06.月華 -JAZZ- 【33thシングル】（1994年10月5日発売）

07.APPETITE -JAZZ- 【37thシングル】（1997年2月21日発売）

08.Days -JAZZ- 【45thシングル】（2003年4月30日発売）

09.I hope so -JAZZ- 【21stアルバム『I hope so～バラード・アルバム～』収録曲】（2003年5月14日発売）

※DISC 2のM6～9：デラックス・エディションのみの収録

【通常盤CD】

＜収録内容＞ ※全14曲収録

01.スローモーション -JAZZ- 【1stシングル】(1982年5月1日発売)

02.北ウイング -JAZZ- 【7thシングル】(1984年1月1日発売)＆【11 thシングル】(1984年12月15日発売)

03.サザン・ウインド -JAZZ- 【8thシングル】(1984年4月11日発売)

04.飾りじゃないのよ涙は -JAZZ- 【10 thシングル】(1984年11月14日発売)

05.ミ・アモーレ[Meu amor e…] -JAZZ-【12 thシングル】(1985年3月8日発売)

06.SAND BEIGE -砂漠へ- -JAZZ- 【14thシングル】(1985年6月19日発売)

07.SOLITUDE -JAZZ- 【15thシングル】(1985年10月9日発売)

08.ジプシー・クイーン -JAZZ- 【17thシングル】(1986年5月26日発売)

09.Fin -JAZZ- 【18thシングル】(1986年9月25日発売)

10.TANGO NOIR -JAZZ- 【20thシングル】(1987年2月4日発売)

11.BLONDE -JAZZ- 【21stシングル】(1987年6月3日発売)

12.TATTOO -JAZZ- 【24thシングル】(1988年5月18日発売)

13.I MISSED “THE SHOCK” -JAZZ- 【25thシングル】(1988年11月1日発売)

14.二人静 -JAZZ- 【29thシングル】(1991年3月25日発売)

■関連リンク

中森明菜 OFFICIAL SITE

https://akinanakamoriofficial.com/