【「GRAPHT」×「獅白杯 - オフライン -」コラボアイテム】 予約期間：4月1日12時～5月8日18時

MSYのブランド「GRAPHT」は、ホロライブ所属のVTuber「獅白ぼたん」さんが開催するイベント「獅白杯 - オフライン -」とコラボレーションしたスペシャルアイテムの予約をGRAPHT公式ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）にて4月1日12時から5月8日18時まで受け付ける。

「獅白杯 - オフライン -」は、「獅白杯 4th」（Day1：4月11日）、「獅白杯オフライン～東西対抗戦～」（Day2：4月12日）の2日間にわたって開催される特別なイベント。同社はこのイベントに協賛する。イベント会場は横浜 BUNTAI（神奈川県横浜市）。

スペシャルアイテムには、「GRAPHT REMIXERS iO」と「獅白杯 - オフライン -」がコラボレーションした「iO 獅白杯 - オフライン - Edition」上パネル（レバー／レバーレス、Mサイズ対応）をはじめ、三和電子製 24φアーケードコントローラー用交換ボタンに歴代「獅白杯」のキービジュアルやラプラス・ダークネスさん、SSRBをあしらった全6種の2WAYコラボボタン、リバーシブルアイマスクがラインナップ。

また、イベント「獅白杯 - オフライン -」当日は、ボタン全6種およびリバーシブルアイマスクの会場物販が行なわれる。会場物販はイベントチケットを持っていなくても利用できる。入場可能時間などの詳細はイベント公式からの案内を確認していただきたい。

スペシャルコラボアイテムを紹介

「iO 獅白杯 - オフライン - Edition」-コラボオリジナル上パネル ※予約販売のみ

価格：14,300円

セミオーダー＆組み立て式、カスタムアーケードコントローラー「iO（イオ）」Mサイズの交換用パネルに、「獅白杯 - オフライン -」キービジュアルデザイン（レバー/レバーレス）が登場。「iO」のアルミニウム合金製の上パネルに「獅白杯 - オフライン -」のキービジュアルをプリントした特別感のあるデザインとなっている。

そのほかのアケコンパーツも同時注文可能。すでに「iO」Mサイズを使用している場合は、交換パネルとして楽しめるほか、アートとして飾って楽しむこともできる。

※本製品はGRAPHT ECサイトでの予約販売のみとなり、イベント当日の会場販売はありません。

【「iO 獅白杯 - オフライン - Edition」上パネル（レバー/レバーレス）単品 製品仕様】

項目 内容 価格 レバー/レバーレス 14,300円 外形寸法 345×201×26mm（幅×奥行×高さ） 素材 アルミニウム 対応 「iO」Mサイズに対応（その他のサイズには対応不可） 付属品 本体×1、アケコンを構成するパーツとしての付属品：マグネット×2、シリコンリング（Φ24）×14、シリコンリング（Φ30）×1、M4*6皿ネジ×2 保証期間 初期不良のみ 【「iO」組み換えイメージ】

□GRAPHT REMIXERS iO 特設サイト

ストラップにもなる2WAY仕様のアーケードコントローラー交換ボタン 全6種

価格：各1,650円

昨年の「獅白ぼたんとクリスマス闘 night II」でも販売された三和電子製アケコン用交換ボタンが、「獅白杯 - オフライン -」コラボ特別デザインとして新たに6種類登場する。今回はレバーレスでも使いやすい24φサイズのボタンに、歴代キービジュアルの獅白ぼたんさんをあしらった4種と、ラプラス・ダークネスさん、SSRBも加えた全6種類で展開される。「iO」にはめても使えるほか、ストラップとしても使える。

アケコンボタンとして取り付けイメージ

ストラップとして使用イメージ

リバーシブルアイマスク

価格：1,980円

「獅白杯 - オフライン -」イラストを使用したリバーシブルアイマスク。表面に獅白ぼたんさんの目元、裏面にはSSRBがプリントされている。

販売情報

GRAPHT公式ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）にて4月1日12時から5月8日18時まで予約を受け付ける。あわせてイベント当日は会場販売も実施される（「iO 獅白杯 - オフライン - Edition」を除く）。

GRAPHT公式ECサイト（予約販売）

予約期間：4月1日（水）12時～5月8日（金）18時

□「獅白杯 - オフライン - × Team GRAPHT」特設サイト

「獅白杯 - オフライン -」会場販売（4月11日、4月12日/横浜 BUNTAI）

会場物販はイベントチケットを持っていなくても利用できる。入場可能時間などの詳細はイベント公式からの案内を確認していただきたい。

※お支払いはキャッシュレス決済のみとなります（現金はご使用いただけません）。

※各商品の在庫は Day1・Day2それぞれに数量を分けてご用意し、各日売り切れ次第終了となります。

会場特典

会場ではGRAPHT会員に、コラボアケコン「iO」のオリジナルステッカーがプレゼントされる。

□GRAPHT会員登録ページ

「獅白杯 - オフライン -」開催概要

開催場所：横浜 BUNTAI

開催日時

【Day1 獅白杯 4th】

4月11日（土）（11時開場、12時開演、21時終演予定）

豪華出演者による3人1チームで構成された合計8チームによるチーム対抗トーナメント

【Day2 獅白杯オフライン～東西対抗戦～】

4月12日（日）（11時開場、12時開演、20時30分終演予定）

獅白ぼたんさん率いる西軍 VS ラプラス・ダークネスさん率いる東軍に分かれ、罰ゲームとご褒美をかけた様々なルールで対戦するチーム対抗イベント

(C) COVER

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