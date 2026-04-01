3月10日、カゴメ株式会社は新商品「Beyond オレンジを使っていないオレンジ味の100％ジュース」を発売しました。

https://x.com/KAGOME_JP/status/2031271838819692800

”オレンジを使っていないオレンジ味の100％ジュース”という謎すぎる文言が気になったので、同社マーケティング本部飲料企画部の近堂洋輔さんを直撃しました。

オレンジジュースが身近でなくなる危機感から開発

ーーなぜこのジュースを開発しようと思い立ったのでしょうか？

近堂：オレンジジュースが身近でなくなるかもしれない。そんな危機感から、本商品の開発は始まりました。

近年、気候変動による異常気象の影響でオレンジの生産量が減少し、オレンジ果汁の供給不安や価格高騰が続いています。長年親しまれてきたオレンジジュースを、この先も安定して届け続けることが難しくなる可能性を感じました。

そこでカゴメでは、これまで「野菜・果実ミックスジュース」の開発で培ってきたブレンドの知見と技術を活用することで、オレンジ果汁を使用せずに、オレンジのような味わいや香りを表現できないかという、新しい挑戦に取り組むことにしました。

オレンジを使わず味わいを再現

ーーオレンジ果汁を使用せずに、どうやってオレンジのような味わいを実現したのでしょうか？

近堂：オレンジの香りや味わいを構成する要素を分析し、それらを再現できるよう選定した野菜・果実などを独自にブレンドすることで、オレンジ果汁を使用せずにオレンジのような味わいを実現しています。

ーー開発過程で苦労されたのはどういったところですか？

近堂：一番苦労したのは、100％オレンジジュース特有の「味の厚み」と「爽やかな甘み」を、どう再現するかでした。さらっとしたジュースではなく、100％オレンジジュース特有のドロッとした「厚み」や「濁り」、混濁感（こんだくかん）を出すことが難しく、そこに注力しました。

もともと感覚的にオレンジに近いと目をつけていたのが、にんじんです。通常の橙人参で出がちな「土臭さ」をどうにかすべく素材探しを続け、カゴメが保有する数多くのにんじん素材の中で出会ったニュージーランド産の「黄にんじん」の柑橘のようなさっぱり感とオレンジのような混濁感に「これだ！」と確信しました。

そこからさらに、オレンジの味に近づけていくため、果実など（クエン酸、香料、ビタミンCを含む）の個性を活かし、ブレンドを試行錯誤。何をどのくらい何種類ブレンドするか、組み合わせは何億通り以上もある中で、頭の中でシミュレーションを何度も行いながら、約40通りの試作品を重ねています。

また、甘みを出すためにりんごの素材を使用したり、トロピカルな風味を出すためにパインアップルを使ってみたりしました。試行錯誤の末、にんじん特有の土臭さを抑えつつ、オレンジに近い味わい・風味・テクスチャーを実現することができました。

ーー現在の販売状況はどうですか？

近堂：現在計画比に対して、約1.4倍にて推移しており、好調です。「本物のオレンジのような味で満足感がありおいしい」「オレンジを使用していないことに驚いた」というお声など、好評をいただいています。

既成概念にとらわれない「KAGOME Beyond」ブランド

ーー「リンゴを使っていないアップルジュース」や「ぶどうを使っていないグレープジュース」などの開発予定は？

近堂：今回の商品は、「KAGOME Beyond（カゴメ ビヨンド）」というブランドのもとで開発しています。このブランドは、カゴメ独自の「野菜・果実を活かすブレンド技術」を結晶させ、既成概念にとらわれない新しいおいしさを提案していくことを目指しています。

オレンジを切り口にした本商品も、果汁原料の不足といった社会的な課題を背景に、オレンジを使わなくても、いつでも気軽にオレンジ味を楽しめる選択肢を提供したい、という想いから、当社ならではのブレンド技術を活用して開発しました。

今後についても、オレンジ果汁に限らず、原料不足などの課題が想定される領域において、代替ニーズがあるかどうかを見極めながら、新たなビヨンドブランド商品を継続して検討している所です。

ーーありがとうございました。

Beyond オレンジを使っていないオレンジ味の100％ジュースの原材料は「濃縮にんじん（ニュージーランド製造）、果実（りんご・パインアップル・レモン・マンゴー（濃縮還元））／クエン酸、香料、ビタミンＣ」となっています。

Beyond オレンジを使っていないオレンジ味の100％ジュース

https://www.kagome.co.jp/products/brand/beyond/[リンク]

※画像提供：カゴメ株式会社

(執筆者: 6PAC)