大阪1日観光の総費用はいくら？道頓堀・通天閣・USJを含むモデルコース別に試算
大阪観光1日の費用はコース選びが重要
大阪観光の1日あたりの費用は、訪れるエリアと体験内容によって大きく変動します。なぜなら、USJなどのテーマパークを含めるとチケット代が加算されるためです。
市内観光であれば、入場料がかからないスポットも多く費用を抑えやすい一方、USJやひらかたパークなどを満喫するとなるとチケット代はもちろん、食事代やお土産代もかさむ傾向にあります。ここでは、「市内観光コース」と「USJ込みのコース」の2つに分けて、費用の違いを試算します。
市内観光コース（道頓堀・通天閣・天王寺）のモデルプラン
市内観光コースは、移動距離が比較的短く、費用を抑えながら大阪らしい雰囲気を楽しめる点が特徴です。例えば、午前に道頓堀や心斎橋で食べ歩きを楽しみ、午後は通天閣や天王寺エリアを観光する流れがおすすめです。
これらのエリアは電車での移動がしやすく、短時間で複数のスポットを巡れます。また、街歩きが中心となるため、観光施設の入場料が少なく、飲食や買い物に費用をあてられる点も嬉しいポイントです。市内観光の一例を以下の表にまとめているため、ぜひ参考にしてください。
表1 【市内観光コースのモデル】
観光サイトを基に筆者作成
上記のようなプランであれば、交通費を抑えながら効率的に大阪を満喫できるでしょう。食い倒れの街・大阪には美味しいグルメだけではなく、おしゃれなカフェもたくさんあります。観光でほっと一息つくのもおすすめです。
USJを含む1日コースの特徴
USJを含むコースは、テーマパークの入場料が発生するため、費用が大きく上昇します。さらに、パーク内での飲食やグッズ購入なども加わるため、予定よりもお金を使い過ぎてしまうケースも少なくありません。
一方で、1日を通して非日常的な体験を楽しめる点が大きな魅力です。市内観光と比べて移動は少なくなりますが、その分、1ヶ所に滞在する時間が長くなるため、効率良く楽しむには事前の綿密な計画を立てましょう。
市内観光とUSJコースの費用比較
それぞれのコースで必要となる費用を項目ごとに整理すると、総額の違いを可視化できます。ここでは、市内観光とUSJコースの費用を試算し、比較・検証していきます。
市内観光コースの費用試算
市内観光コースの費用を試算した場合、項目・および費用は以下の通りです。
表2 【市内観光コース（1人あたり目安）】
観光サイトを基に筆者作成
市内観光は入場料が少ないため、比較的低予算で楽しめるのが特徴です。一方、食べ歩きの場合は、1品あたりの単価が高めに設定されていることが多く、複数の商品を購入すると飲食店で食べるよりも割高に感じるケースも少なくありません。
USJ込みコースの費用試算
USJ込みコースの費用を試算するとおおよそ以下の通りです。
表3 【USJ観光コース（1人あたり目安）】
観光サイトを基に筆者作成
USJではチケット代に加えて園内での支出が増えるため、総費用が高くなりやすい傾向にあります。
総費用の比較
市内観光コースとUSJコースの総費用を比較すると以下の通りです。
表4 【大阪観光1日 総費用比較】
観光サイトを基に筆者作成
市内観光と比べると、USJを含む場合は2倍以上の費用になるケースも少なくありません。パーク内での出費を重視する場合、交通費などを抑えて総支出を減らしましょう。
費用差は体験内容の違いによるもの
この費用差は、主に体験内容の違いから生じます。市内観光は街歩きや食文化を中心に楽しむスタイルであり、比較的低コストで充実した時間を過ごせるのが特徴です。
一方で、USJはアトラクションや演出などの体験価値が含まれており、その分費用が高く設定されています。そのため、どちらが良いかは費用だけでなく、旅行の目的によって判断するのが大切です。
大阪観光はプラン内容がカギ
大阪1日観光の費用は、市内観光であれば5000円台から、USJを含めると1万5000円以上になるなど、大きな差があります。費用差の主な要因は入場料と体験内容であり、どのような過ごし方を選ぶかが重要なポイントです。コストを抑えながら楽しむか、体験に重点を置くかを明確にして、自分に合った観光プランを立てましょう。
出典
Osaka Metro
JR西日本
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
楽天トラベル
じゃらんnet
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー