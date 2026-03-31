大阪1日観光の総費用はいくら？道頓堀・通天閣・USJを含むモデルコース別に試算

大阪観光1日の費用はコース選びが重要

大阪観光の1日あたりの費用は、訪れるエリアと体験内容によって大きく変動します。なぜなら、USJなどのテーマパークを含めるとチケット代が加算されるためです。

市内観光であれば、入場料がかからないスポットも多く費用を抑えやすい一方、USJやひらかたパークなどを満喫するとなるとチケット代はもちろん、食事代やお土産代もかさむ傾向にあります。ここでは、「市内観光コース」と「USJ込みのコース」の2つに分けて、費用の違いを試算します。



市内観光コース（道頓堀・通天閣・天王寺）のモデルプラン

市内観光コースは、移動距離が比較的短く、費用を抑えながら大阪らしい雰囲気を楽しめる点が特徴です。例えば、午前に道頓堀や心斎橋で食べ歩きを楽しみ、午後は通天閣や天王寺エリアを観光する流れがおすすめです。

これらのエリアは電車での移動がしやすく、短時間で複数のスポットを巡れます。また、街歩きが中心となるため、観光施設の入場料が少なく、飲食や買い物に費用をあてられる点も嬉しいポイントです。市内観光の一例を以下の表にまとめているため、ぜひ参考にしてください。

表1 【市内観光コースのモデル】

時間帯 エリア 内容 午前 道頓堀・心斎橋 食べ歩き・散策 午後 通天閣・新世界 観光・写真撮影 夕方 天王寺 ショッピング・カフェ

観光サイトを基に筆者作成

上記のようなプランであれば、交通費を抑えながら効率的に大阪を満喫できるでしょう。食い倒れの街・大阪には美味しいグルメだけではなく、おしゃれなカフェもたくさんあります。観光でほっと一息つくのもおすすめです。



USJを含む1日コースの特徴

USJを含むコースは、テーマパークの入場料が発生するため、費用が大きく上昇します。さらに、パーク内での飲食やグッズ購入なども加わるため、予定よりもお金を使い過ぎてしまうケースも少なくありません。

一方で、1日を通して非日常的な体験を楽しめる点が大きな魅力です。市内観光と比べて移動は少なくなりますが、その分、1ヶ所に滞在する時間が長くなるため、効率良く楽しむには事前の綿密な計画を立てましょう。



市内観光とUSJコースの費用比較

それぞれのコースで必要となる費用を項目ごとに整理すると、総額の違いを可視化できます。ここでは、市内観光とUSJコースの費用を試算し、比較・検証していきます。



市内観光コースの費用試算

市内観光コースの費用を試算した場合、項目・および費用は以下の通りです。

表2 【市内観光コース（1人あたり目安）】

項目 費用 交通費 約800～1200円 食事 約3000～5000円 観光・入場料 約0～1000円 カフェ・軽食 約500～1500円 お土産 約1000～3000円 合計 約5300～1万1700円

観光サイトを基に筆者作成

市内観光は入場料が少ないため、比較的低予算で楽しめるのが特徴です。一方、食べ歩きの場合は、1品あたりの単価が高めに設定されていることが多く、複数の商品を購入すると飲食店で食べるよりも割高に感じるケースも少なくありません。



USJ込みコースの費用試算

USJ込みコースの費用を試算するとおおよそ以下の通りです。

表3 【USJ観光コース（1人あたり目安）】

項目 費用 チケット代 約8600～1万1900円 交通費 約1000～1500円 食事 約3000～6000円 グッズ 約3000～8000円 合計 約1万5600～2万7400円

観光サイトを基に筆者作成

USJではチケット代に加えて園内での支出が増えるため、総費用が高くなりやすい傾向にあります。



総費用の比較

市内観光コースとUSJコースの総費用を比較すると以下の通りです。

表4 【大阪観光1日 総費用比較】

コース 総費用 市内観光コース 約5300～1万1700円 USJコース 約1万5600～2万7400円

観光サイトを基に筆者作成

市内観光と比べると、USJを含む場合は2倍以上の費用になるケースも少なくありません。パーク内での出費を重視する場合、交通費などを抑えて総支出を減らしましょう。



費用差は体験内容の違いによるもの

この費用差は、主に体験内容の違いから生じます。市内観光は街歩きや食文化を中心に楽しむスタイルであり、比較的低コストで充実した時間を過ごせるのが特徴です。

一方で、USJはアトラクションや演出などの体験価値が含まれており、その分費用が高く設定されています。そのため、どちらが良いかは費用だけでなく、旅行の目的によって判断するのが大切です。



大阪観光はプラン内容がカギ

大阪1日観光の費用は、市内観光であれば5000円台から、USJを含めると1万5000円以上になるなど、大きな差があります。費用差の主な要因は入場料と体験内容であり、どのような過ごし方を選ぶかが重要なポイントです。コストを抑えながら楽しむか、体験に重点を置くかを明確にして、自分に合った観光プランを立てましょう。



出典

Osaka Metro

JR西日本

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

楽天トラベル

じゃらんnet

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー