大阪1日観光の総費用はいくら？道頓堀・通天閣・USJを含むモデルコース別に試算

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大阪観光は日帰りでも十分に楽しめますが、訪れるスポットや過ごし方によって費用が大きく変わる可能性があるでしょう。特に、道頓堀や通天閣などの市内観光と、USJを含めたプランでは必要な予算が大きく異なります。 本記事では、大阪の定番観光地を巡る日帰りコースと、USJを組み込んだ1日コースを比較し、交通費・食事・入場料・お土産代を積み上げて総費用を試算します。大阪観光を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

大阪観光1日の費用はコース選びが重要

大阪観光の1日あたりの費用は、訪れるエリアと体験内容によって大きく変動します。なぜなら、USJなどのテーマパークを含めるとチケット代が加算されるためです。
市内観光であれば、入場料がかからないスポットも多く費用を抑えやすい一方、USJやひらかたパークなどを満喫するとなるとチケット代はもちろん、食事代やお土産代もかさむ傾向にあります。ここでは、「市内観光コース」と「USJ込みのコース」の2つに分けて、費用の違いを試算します。
 

市内観光コース（道頓堀・通天閣・天王寺）のモデルプラン

市内観光コースは、移動距離が比較的短く、費用を抑えながら大阪らしい雰囲気を楽しめる点が特徴です。例えば、午前に道頓堀や心斎橋で食べ歩きを楽しみ、午後は通天閣や天王寺エリアを観光する流れがおすすめです。
これらのエリアは電車での移動がしやすく、短時間で複数のスポットを巡れます。また、街歩きが中心となるため、観光施設の入場料が少なく、飲食や買い物に費用をあてられる点も嬉しいポイントです。市内観光の一例を以下の表にまとめているため、ぜひ参考にしてください。
表1　【市内観光コースのモデル】

時間帯 エリア 内容 午前 道頓堀・心斎橋 食べ歩き・散策 午後 通天閣・新世界 観光・写真撮影 夕方 天王寺 ショッピング・カフェ

観光サイトを基に筆者作成
上記のようなプランであれば、交通費を抑えながら効率的に大阪を満喫できるでしょう。食い倒れの街・大阪には美味しいグルメだけではなく、おしゃれなカフェもたくさんあります。観光でほっと一息つくのもおすすめです。
 

USJを含む1日コースの特徴

USJを含むコースは、テーマパークの入場料が発生するため、費用が大きく上昇します。さらに、パーク内での飲食やグッズ購入なども加わるため、予定よりもお金を使い過ぎてしまうケースも少なくありません。
一方で、1日を通して非日常的な体験を楽しめる点が大きな魅力です。市内観光と比べて移動は少なくなりますが、その分、1ヶ所に滞在する時間が長くなるため、効率良く楽しむには事前の綿密な計画を立てましょう。

市内観光とUSJコースの費用比較

それぞれのコースで必要となる費用を項目ごとに整理すると、総額の違いを可視化できます。ここでは、市内観光とUSJコースの費用を試算し、比較・検証していきます。
 

市内観光コースの費用試算

市内観光コースの費用を試算した場合、項目・および費用は以下の通りです。
表2　【市内観光コース（1人あたり目安）】

項目 費用 交通費 約800～1200円 食事 約3000～5000円 観光・入場料 約0～1000円 カフェ・軽食 約500～1500円 お土産 約1000～3000円 合計 約5300～1万1700円

観光サイトを基に筆者作成
市内観光は入場料が少ないため、比較的低予算で楽しめるのが特徴です。一方、食べ歩きの場合は、1品あたりの単価が高めに設定されていることが多く、複数の商品を購入すると飲食店で食べるよりも割高に感じるケースも少なくありません。
 

USJ込みコースの費用試算

USJ込みコースの費用を試算するとおおよそ以下の通りです。
表3　【USJ観光コース（1人あたり目安）】

項目 費用 チケット代 約8600～1万1900円 交通費 約1000～1500円 食事 約3000～6000円 グッズ 約3000～8000円 合計 約1万5600～2万7400円

観光サイトを基に筆者作成
USJではチケット代に加えて園内での支出が増えるため、総費用が高くなりやすい傾向にあります。
 

総費用の比較

市内観光コースとUSJコースの総費用を比較すると以下の通りです。
表4　【大阪観光1日 総費用比較】

コース 総費用 市内観光コース 約5300～1万1700円 USJコース 約1万5600～2万7400円

観光サイトを基に筆者作成
市内観光と比べると、USJを含む場合は2倍以上の費用になるケースも少なくありません。パーク内での出費を重視する場合、交通費などを抑えて総支出を減らしましょう。
 

費用差は体験内容の違いによるもの

この費用差は、主に体験内容の違いから生じます。市内観光は街歩きや食文化を中心に楽しむスタイルであり、比較的低コストで充実した時間を過ごせるのが特徴です。
一方で、USJはアトラクションや演出などの体験価値が含まれており、その分費用が高く設定されています。そのため、どちらが良いかは費用だけでなく、旅行の目的によって判断するのが大切です。

大阪観光はプラン内容がカギ

大阪1日観光の費用は、市内観光であれば5000円台から、USJを含めると1万5000円以上になるなど、大きな差があります。費用差の主な要因は入場料と体験内容であり、どのような過ごし方を選ぶかが重要なポイントです。コストを抑えながら楽しむか、体験に重点を置くかを明確にして、自分に合った観光プランを立てましょう。
 

出典

Osaka Metro
JR西日本
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
楽天トラベル
じゃらんnet
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー