しゃぶ葉「豚肉メニュー」変更を発表 豚バラ休止→豚ロースに変更、理由説明 「コース価格は据え置き」
しゃぶしゃぶ食べ放題・バイキングの「しゃぶ葉」（運営：すかいらーくレストランツ）は3月31日、豚肉メニューの内容変更を発表した。
【画像・写真】しゃぶ葉、新たな「豚肉コース」内容・価格
スペイン産豚肉の輸入一時停止に伴い、品質を維持した「豚バラ」の安定供給が困難となったとし、豚バラの提供を休止する。「変更後は、アメリカ合衆国産の『豚ロース』をご提供いたします」と伝えた。
ランチコースを含む全コースの「豚バラ」を「豚ロース」とする。変更開始日は、店舗によって異なる。
「『豚ロース』は、きめ細やかな赤身と脂身のバランスが良く、やわらかい食感と甘みのある上品な味わいが特長の部位です。お客さまにご満足いただけるよう品質を重視し、自信をもってご提供できるものを厳選いたしました。また、コース価格は据え置きでご提供いたします」と案内した。
なお、豚ロースに合うたれとして「紅生姜たれ」を復活する。
【画像・写真】しゃぶ葉、新たな「豚肉コース」内容・価格
スペイン産豚肉の輸入一時停止に伴い、品質を維持した「豚バラ」の安定供給が困難となったとし、豚バラの提供を休止する。「変更後は、アメリカ合衆国産の『豚ロース』をご提供いたします」と伝えた。
ランチコースを含む全コースの「豚バラ」を「豚ロース」とする。変更開始日は、店舗によって異なる。
「『豚ロース』は、きめ細やかな赤身と脂身のバランスが良く、やわらかい食感と甘みのある上品な味わいが特長の部位です。お客さまにご満足いただけるよう品質を重視し、自信をもってご提供できるものを厳選いたしました。また、コース価格は据え置きでご提供いたします」と案内した。
なお、豚ロースに合うたれとして「紅生姜たれ」を復活する。