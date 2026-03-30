“4月に京都移住”元尼神インター誠子、引っ越し前の「冷蔵庫にあるもん」で作ったごはん公開「ありあわせとは思えないクオリティ」「心に染みる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/30】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が3月29日、自身のInstagramを更新。冷蔵庫にあるもので作った手料理を公開した。
【写真】37歳女芸人「いつ見ても美味しそう」ありあわせで作った手料理並ぶ食卓
2025年11月に自身のInstagramを通じて、2026年春に京都へ移住することを明かしていた誠子。この日は「引っ越し前なので冷蔵庫にあるもんで、ごはん」と添え、食卓を公開。味がしっかりと染みた「春キャベツと手羽元スパイス煮」や「かき玉わかめ」、「がんもと小松菜おでん」など心温まる手料理が並ぶ様子を披露している。
また、引越しに向けて「荷造りをしています」と現状を報告。「寂しさと嬉しさがあります」と心境を記し、「春らしい気持ち 引っ越し4月にしてよかった」とつづっている。
この投稿は「いつ見ても美味しそう」「ありあわせとは思えないクオリティ」「本当に料理上手で憧れる」「心に染みる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】37歳女芸人「いつ見ても美味しそう」ありあわせで作った手料理並ぶ食卓
◆誠子、引っ越し前の「冷蔵庫にあるもん」で作ったごはん披露
2025年11月に自身のInstagramを通じて、2026年春に京都へ移住することを明かしていた誠子。この日は「引っ越し前なので冷蔵庫にあるもんで、ごはん」と添え、食卓を公開。味がしっかりと染みた「春キャベツと手羽元スパイス煮」や「かき玉わかめ」、「がんもと小松菜おでん」など心温まる手料理が並ぶ様子を披露している。
◆誠子の投稿に「ありあわせとは思えないクオリティ」と反響
この投稿は「いつ見ても美味しそう」「ありあわせとは思えないクオリティ」「本当に料理上手で憧れる」「心に染みる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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