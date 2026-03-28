「キックボクシング・ＲＩＳＥ」（２８日、両国国技館）

ＲＩＳＥスーパーフライ級王座決定戦が行われ、現プロボクサーの那須川天心（２７）を兄に持つ那須川龍心（１９）＝ＴＥＡＭ ＴＥＰＰＥＮ＝が、元ＤＥＥＰキック５３キロ王者の長谷川海翔（２０）＝誠剛館＝に５回１分１７秒ＫＯ勝ちし、フライ級に続いて２階級制覇を達成した。

４回までは劣勢だったものの、最終回に３度ダウンを奪っての大逆転劇に「こんな勝ち方もしちゃうんだと。自分が思い描いた以上の展開だった。（会場の）盛り上がりでいったら、１００点中１５０点じゃないですか」と自画自賛した。

若き新鋭同士のスピード感あふれる攻防で、龍心は終盤まではペースを握られたが、最終回にひっくり返した。まず左フックでダウンを奪うと、続いて接近しての打ち合いを制して２度目のダウン。さらに、追撃のパンチをまとめて決着をつけた。窮地からひっくり返した１９歳は「本当に俺勝ったの？」と目を丸くし、「自分でも信じられなかった。１、２、３回と全部取られて、試合中にくじけそうになったし、長谷川選手すごく強かった。逆転できて、俺はここまで強くなったし、成長できたなって思います」と涙した。

４月１１日には同じ両国国技館でプロボクサーの兄・天心が、元世界２階級制覇王者のＷＢＣ同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝とＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で激突する。会心の勝利を挙げた龍心は「いいバトンを渡しまくりでしょ。天心にはできない試合をしたなと。本人にも言いましたけど」と笑いつつ、天心からは「まず俺はポイントを取られない」「ヒヤヒヤした」「お前のもらい方が悪かった」と言われたと明かし、笑いを誘った。

龍心は２０２３年６月からの連勝を１５に伸ばし、プロ戦績は１８勝（９ＫＯ）２敗。２４年度はＲＩＳＥの年間ＭＶＰに輝き、昨年は初の世界タイトルとなるＩＳＫＡ・Ｋ−１ルール世界ストロー級王座を獲得。さらに、１０月にはキックボクシング新イベント「ＧＯＡＴ」のメインイベントで１回ＫＯ勝ちするなど、キック界の新たな顔として猛アピールを続けている。「俺がこの格闘技界を盛り上げて第一人者になるので、那須川龍心を信じてついてきてください」と、改めて宣言した。