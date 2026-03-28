現役看護師グラビアアイドル桃里れあ（26）が27日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「＃ヤングアニマル巻末撮り下ろしグラビア掲載中ですハート」と報告。布面積が極めて少ない黄色のバンドゥビキニ水着姿を公開。「昨年のグラビアが好評だったようで、爆速でおかわりいただきました さっそくお迎え報告嬉しいですハート 発売日の朝に仕事行く前にお迎えしてくれた方もいて、かわいいハート笑」とつづり、バストやくびれなど曲線美を披露した。

別の投稿では「こんなにえちえちで大丈夫……？！ってくらいえちえちです（笑）グラドルの友達にも『だいぶ過激だな（笑）』と言われました」と明かし、白のレース素材のランジェリー姿でヒップラインが際立つバックショットなども公開。さらに黒いランジェリーショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「めっちゃスタイルいい」「たまらないボディ」「お腹かわいい」「いつも美しい」「めちゃエロ」などのコメントが寄せられている。

桃里は埼玉県出身。東京・秋葉原のメイドカフェ勤務をへて、芸能界入り。現在は、看護師としての勤務を続けながら、雑誌や写真集などのグラビアアイドルとして活動。「レースアンバサダーアワード2025」で実行委員会特別賞を受賞するなどレースアンバサダー（レースクイーン）や格闘技のラウンドガール、ラジオMCなどでも活躍。趣味はゴルフ、麻雀、アニメ＆漫画鑑賞。身長164センチ。バストはHカップ、ウエスト58センチ。血液型AB。