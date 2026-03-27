過去最大露出に挑戦したサード写真集『BONUS』が大ヒット！ 令和最狂のコンプラ女として過激にバズり続ける天羽希純（あまう・きすみ）が週刊プレイボーイの公式YouTubeチャンネルで公開される企画『デジタル写真集、本人が語ってみた！』に登場してくれた。

『本人が語ってみた！』は、人気女優やタレント、アイドルが、自身のデジタル写真集について撮影エピソードを織り交ぜながら、解説するプログラム。このインタビューでは、動画に収録しきれなかった撮影裏話をお届けする。

【写真】私服もサービス精神満点の天羽さん

――動画では「ノーブラポチっとしてます」で話題のサード写真集『BONUS』の中から、マスキング覚悟でお気に入りのカットを紹介していただきました。

天羽 事前の打ち合わせでは「どの写真も過激だから編集で隠すかも？」という話でしたが、実際に動画を収録したら、私の発言にもピーが入りまくりそうで心配です！ 使いどころありますかね？

――あると信じたいですが、YouTubeの判定は結構厳しいので......。

天羽 そうですよね。Xもセクシーなコンテンツに厳しめじゃないですか。今回の写真集のありのままを載せるとシャドバンされる恐れがあったので、言葉選び、写真選びにはかなり気を付けました。「裸」ではなく「すっぽんぽん」、「乳首」ではなく「ノーブラポチ」みたいに、語感をかわいくすれば見逃してもらえるかなって（笑）。

――それにしても、天羽さんが"ノーブラポチ"に挑戦されるとは驚きました。「すっぽんぽん」でファンを驚かせたセカンド写真集『きすみすき』（2024年4月発売、小社刊）もかなり攻めた内容でしたが、そもそも"ポチ"はいつ頃からやろうと思っていたんですか？

天羽 週プレさんからお話をいただくまで考えたこともなかったです。でも、全く悩まなかったですね。週プレさんは"グラビアの天羽希純"を育ててくれた親のような存在。セカンド写真集も素敵に仕上げていただきましたし、絶対きれいな作品になる予感がしたので、即答で「やります！」とお答えしました。

――そ、即答......！？

天羽 もちろん、恥ずかしさはありましたよ。ついにその先を見られちゃうんだって、ワクワクとドキドキでいっぱいでした。後々になって、ファンの方の中にも「きすみん、そこまでやらなくていいんじゃない？」と心配される方がいるかも？ と思ったけど、みんな最終的には「きすみんの決めたことなら応援する」と言ってくださるかなって。週プレさん、関わってくださるスタッフさん、そしてファンの皆さん、全員を信じられたからこそ思い切れました。マイナス感情はゼロ！ むしろ新たなチャンスをもらえてラッキー♪ って感じです。

――めっちゃ前向き！ 見させていただくと、確かに楽しそうな姿がたっぷり見られて安心しました。たくさん飛び跳ねて、笑顔もいっぱいで。

天羽 ファンの方にも同じような感想をいただきました。「きすみんがあまりに楽しそうで、心配する気持ちが吹き飛んだ」って。女のコのファンからも「きすみん、めっちゃきれいだった！ エロかった！」と言ってもらえてうれしかったなぁ。みんなのこと信じて大正解でした。



サード写真集『BONUS』（撮影／高橋慶佑）より



――ちなみに、撮影前は身体作りをはじめ、何か心の準備はされたんですか？

天羽 全く。昔は撮影前になると「食事を抜かなきゃ」「早く寝てコンディションを整えなきゃ」と色々頑張っていたのですが、あまり気を張りすぎちゃうと表情に出て良くないってことに気が付いて。週プレさんの撮影で「自然体がいちばん良い」ってことを教わってから、あえて何もしないで撮影に臨むことが増えました。普段からノーブラで出歩くことも多いので、結局"いつも通りの私"なんです（笑）。

――えっ、まさか普段から"ポチ"ってる......？

天羽 さすがの私も"ポチ"って出歩かないですよ！ でも、ブラジャーって圧迫感があって苦しいじゃないですか。着込みがちな冬場とか、夏でもプリントが分厚めのTシャツだったら、全然付けずに出ちゃいますね。

――ノーブラもまた"素の天羽さん"ってことなんですね。

天羽 そうですね。あと、宿泊したホテルで寝起きドッキリされたシーンがあるんですよ。完全ガチすっぴんで、寝巻きも自前のもので。オフショット的なノリで使われるのかと思いきや、2ページにわたり大きく掲載されていたのでビックリしました。「私と旅行に行ったら、こんな姿も見られますよ」って写真になっています。寝起きすぎて目が開いてないですから（笑）。まさに"素"です！



サード写真集『BONUS』（撮影／高橋慶佑）より





――では、"ポチ"カット撮影中の苦労話があれば教えてください。

天羽 やっぱり、いかに"ポチ"っとさせるかですよね。きれいな形を持続させるのって、意外と難しいんですよ。寒いと"ポチ"っとなりやすいのでプールサイドのタイルの冷たさを利用したり、さりげなく指で触れたりして形を整える作業は地味に大変でした。それこそ撮影前から、定期的に様子を見て機嫌を取るようにしていましたよ。

――機嫌でどうにかなるものなんですか（笑）。

天羽 結構、気まぐれなので（笑）。

――その努力の結果は是非、写真集を見ていただきましょう。ちなみに今後もグラビアは？

天羽 求めていただける限り続けたいです。ひとつ意識するとしたら、ギャップを見せられるかどうか、かな。今までにない姿、表情を更新していけるよう頑張りますので、また皆さんと作品作りができたらうれしいです！



――今日も現場で別のスタッフが絶賛していましたが、天羽さんって本当にサービス精神旺盛ですよね。極めつけは今日の衣装。グラビアでもないのに、しっかり胸を見せてくださっています。以前、「グラジャパ！アワード2023」の授賞式に来ていただいたときも、胸の開いた衣装をあえて着てくださいましたよね。盛り上げようとしてくれているのが伝わってきて、うれしくなります。

天羽 そんなふうに言っていただけて、私もうれしいです。ありがとうございます！ でも、おっぱい出せるなら出したほうが普通に良くないですか（笑）？ たくさんの人に"きすみのグラビア"というコンテンツを届けたいので、少しでも皆さんに喜んでもらえることをしたいだけなんですよね。先日の写真集のお渡し会でも胸の開いた衣装を選びました。もちろん、胸を見てた方の視線にはバッチリ気づいてますよ♪

――ここまで振り切ってくださるのは天羽さんくらいですよ！

天羽 まぁ、私も楽しいので（笑）。爪痕を残そうとか、そういうことはあまり考えていないです。

――以前はネガティブな言葉を呟（つぶや）かれることも多かったと思うのですが、今はとても自信に溢れているというか。雰囲気がパッと明るくなりましたよね。

天羽 確かに、数年前の私は色々とひとりで気負いがちでした。休業させていただいた時期もあったし、アイドルを辞めたらみんな離れてしまうんじゃないか、何者でもなくなってしまうんじゃと不安に思うこともありました。でも、いざ一人になったとき、想像以上に支えてくださる方が周りにたくさんいて。アイドルじゃなくなっても応援してくださる皆さんのおかげで、私は私らしくいればいいんだと自信に繋がっている気がします。



――バラエティやドラマ、趣味を活かしたパチンコ関係のお仕事など、ご活躍の幅が広がっているようにも感じます。

天羽 ありがたいことに、毎日何かしらのお仕事があって、今とても幸せです。でも、もっと忙しくなりたいですね。朝から晩まで「次は何？」ってスケジュールを確認するくらいの売れっ子になりたい。忙しいほうが性に合ってるんですよ。私、ちゃんと求められてるなって、自信にもなる。ずっと家にいたら、私は誰？ 何をしてるの？ って、どんどん闇に落ちていっちゃう気がする（笑）。と言いつつ、適度にまとまったお休みはほしいですけどね。

――まとまったお休みが取れたら何をしたいですか？

天羽 海外旅行に行きたいです。今回の写真集の撮影でも訪れたタイもいいし、行ったことがない国にも興味があります。こう見えて、意外と一人旅できちゃうタイプなんですよ。最近は更新できていないけど、今度プライベートで海外に行くことがあったらVlogを撮ってこようと思っています。ジェスチャーだけでコミュニケーションを乗り切る女になっている様子が見られると思うので、楽しみにしててください（笑）。

●天羽希純（あまう・きすみ）

8月12日生まれ 東京都出身

○2013年に芸能界デビュー。アイドルグループ「＃2i2」（ニーニ）のメンバーとして活動していたが、昨年末をもって惜しまれつつ解散。今後はタレントとしてグラビア、バラエティ番組などを中心に活動していく。

公式X【@amau_kisumi】

公式Instagram【@amaukisumi】



『BONUS』 天羽希純 撮影／高橋慶佑 価格／3,630円（税込）





取材・文／とり 撮影／後野順也