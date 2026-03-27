ISSUGI、『366247』のデラックス・エディションが完全限定プレスのアナログ盤で6月24日にリリース
東京Dogear Records（ドッグイヤーレコード）を代表するラッパー・ISSUGI（イスギ）が2022年にリリースした9thアルバム『366247』。完全限定プレスでリリースされたアナログ盤は早々完売して入手困難な状況が続いていたが、デジタル限定でリリースされた"366247 Remix" ft JJJを新たに収録した『366247 (Deluxe Edition)』として、完全限定プレスのアナログ盤が6月24日にリリースされる。
また、同時に2024年にDogear RecordsよりリリースされたISSUGI ＆ GRADIS NICEのジョイントアルバム第二弾『Day’N’Nite 2』のアナログ盤も数量限定でリプレス決定。
こちらも昨年リリースされ、早々完売して入手困難になっていた。リプレスが待たれていたタイトルなだけに、待望のリリースと言えるはずだ。
【作品情報】
＜「366247 (Deluxe Edition)」概要＞アーティスト：ISSUGIタイトル：366247 (Deluxe Edition)レーベル：P-VINE, Inc.／ Dogear Records仕様：LP（完全限定プレス）発売日：2026年6月24日（水）品番：PLP-8351定価：4,950円（税抜4,500円）*「366247」Stream/Download/Purchase：https://p-vine.lnk.to/hBxqgO*P-VINE SHOPにて予約受付中https://anywherestore.p-vine.jp/products/plp-8351
*ISSUGI - 366247 Remix ft JJJ / prod DJ SCRATCH NICE (Official Video)https://www.youtube.com/watch?v=l-gi2XmuzbU*ISSUGI - from Scratch / prod DJ SCRATCH NICE (Official Video)https://www.youtube.com/watch?v=FP-HIFVLieA
＜トラックリスト＞SIDE A1. Dime prod DJ SCRATCH NICE Scratch by DJ SCRATCH NICE2. G.U.R.U. ft Mr.PUG prod DJ SCRATCH NICE Scratch by DJ SHOE3. April ft Eujin KAWI, KID FRESINO, BES prod DJ SCRATCH NICE4. from Scratch prod DJ SCRATCH NICE5. Game Changer prod DJ SCRATCH NICESIDE B1. Rare ft VANY prod DJ SCRATCH NICE Scratch by DJ SCRATCH NICE, DJ K-FLASH2. Real ft SPARTA prod DJ SCRATCH NICE3. Perfect blunts prod 16FLIP4. Ethology ft stz, 仙人掌 prod DJ SCRATCH NICE5. 366247 Remix ft JJJ prod DJ SCRATCH NICE6. End roll prod Daworld ＜『Day’N’Nite 2』情報＞アーティスト：ISSUGI ＆ GRADIS NICEタイトル：Day’N’Nite 2レーベル：Dogear Records仕様：LP（完全限定プレス）発売日：2026年6月24日（水）品番：DERLP-077定価：4,620円（税抜4,200円）*Stream/Download：https://linkco.re/qcG8uVT6*P-VINE SHOPにて予約受付中https://anywherestore.p-vine.jp/products/derlp-077
＜トラックリスト＞SIDE A1. BK Suede 2. YingYang ft. Epic,Eujin 3. Step My Game Up ft. Sadajyo4. I Am… 5. Me & My Musik ft. JJJ 6. XL SIDE B1. Ichi ft. Sparta 2. Janomichi ft. 5lack 3. Da Two ft. 仙人掌 4. Chef Banga ft. BES 5. Wizards ft. 5lack 6. Day’N’Nite 2