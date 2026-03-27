東京シティビュー「チ。」没入型イベント、4月10日から キービジュアルや展示詳細、グッズなど公開
【女子旅プレス＝2026/03/27】「チ。―地球の運動について―」と東京シティビューのタッグによる没入型イベント「『チ。 ―地球の運動について―』×東京シティビュー 〜世界の見方が変わる体験を、展望台で〜」が、2026年4月10日（金）〜6月8日（月）まで開催。新たにキービジュアルと展示詳細、関連イベントやグッズ情報などが公開された。
【写真】「チ。」×東京シティビュー新規グッズ
同イベントでは『チ。』の世界観を、海抜250mという空に近い展望台「東京シティビュー」に重ね合わせることで、日常の風景を「知の探求の場」へと変貌させる。会場には、東京タワーを中心とした大パノラマと作品の名シーンが重なる巨大バナーが登場する。マンガの1コマに入り込んだような写真が撮影できる特設フォトスポットも設置、白黒の線画で表現された作中の背景に立つことで、自分自身が物語の登場人物になったかのような写真撮影が可能だ。
今回、展望台の眺望と『チ。』が融合したキービジュアルが初公開。ラファウの力強い視線の先には、緻密に描かれた天体の軌道と、東京シティビューから望む大都会・東京のパノラマ夜景が広がる。「見方を変えるためには、自らが間違っている可能性をも肯定する必要がある」--作中で描かれる、問い（？）が発見（！）へと変わる瞬間を表現したビジュアルだ。
展示エリアでは、単なる名シーンの紹介にとどまらず、物語の根底に流れる「信念」と「真理」というテーマに深くフォーカス。作品を象徴する名シーンの原画（複製）や作品内のセリフの展示に加え、哲学者・谷川嘉浩氏ら4人の共創者を迎え、彼らの現代的かつ多様な視点による解釈コメントを各展示に添えることで、物語の根底にある「信念」や「真理」を深く掘り下げる。
展示の終盤、何百年もの時を超えて受け継がれてきたそのバトンは、現代を生きる「あなた」へと手渡され、来場者に「あなたにとっての信念とは何か？」を問いかける。鑑賞後には、日常の見え方が少し変わるような、知的好奇心を刺激する構成となっている。
展望台中央部には、プラネタリウム・クリエーター大平貴之氏の協力による「星空シアター」が出現する。次世代プラネタリウム「MEGASTAR」が投影する数百万の星々により、現代の天文学が解き明かした138億光年の宇宙の果てまでを巡る壮大な旅へといざなう。（※『チ。』の世界観をイメージしたコンテンツであり、『チ。』そのもののコンテンツではない）
期間中は、星や宇宙に関連して「望遠鏡づくりワークショップ」「六本木天文クラブ 特別観望会」といったイベントもあわせて実施予定だ。
さらに会場内の特設ショップでは、イベントのキービジュアルを使用したアイテムをはじめ、各種オリジナルグッズが登場。作品の世界観を日常に取り入れられるシックなデザインの雑貨やステーショナリーに加え、「天文」「宇宙」「星空」にまつわる美しいセレクトアイテムも多数予定されている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
英語表記｜Orb：On the Movements of the Earth × TOKYO CITY VIEW
会期：2026年4月10日（金）〜6月8日（月）
会場：東京シティビュー（東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階）
開館時間：10:00〜22:00（最終入館21:30）
〈オンライン料金〉※事前予約／日時指定制
一般 2,200円、高校生・大学生1,600円、4歳〜中学生1,000円、65歳以上 1,900円
〈当日窓口料金〉※日時指定制
一般 2,400円、高校生・大学生1,700円、4歳〜中学生1,100円、65歳以上 2,100円
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【写真】「チ。」×東京シティビュー新規グッズ
◆絶景と物語が交差する特別な展示空間
同イベントでは『チ。』の世界観を、海抜250mという空に近い展望台「東京シティビュー」に重ね合わせることで、日常の風景を「知の探求の場」へと変貌させる。会場には、東京タワーを中心とした大パノラマと作品の名シーンが重なる巨大バナーが登場する。マンガの1コマに入り込んだような写真が撮影できる特設フォトスポットも設置、白黒の線画で表現された作中の背景に立つことで、自分自身が物語の登場人物になったかのような写真撮影が可能だ。
今回、展望台の眺望と『チ。』が融合したキービジュアルが初公開。ラファウの力強い視線の先には、緻密に描かれた天体の軌道と、東京シティビューから望む大都会・東京のパノラマ夜景が広がる。「見方を変えるためには、自らが間違っている可能性をも肯定する必要がある」--作中で描かれる、問い（？）が発見（！）へと変わる瞬間を表現したビジュアルだ。
◆『チ。』を深読みする展示空間
展示エリアでは、単なる名シーンの紹介にとどまらず、物語の根底に流れる「信念」と「真理」というテーマに深くフォーカス。作品を象徴する名シーンの原画（複製）や作品内のセリフの展示に加え、哲学者・谷川嘉浩氏ら4人の共創者を迎え、彼らの現代的かつ多様な視点による解釈コメントを各展示に添えることで、物語の根底にある「信念」や「真理」を深く掘り下げる。
展示の終盤、何百年もの時を超えて受け継がれてきたそのバトンは、現代を生きる「あなた」へと手渡され、来場者に「あなたにとっての信念とは何か？」を問いかける。鑑賞後には、日常の見え方が少し変わるような、知的好奇心を刺激する構成となっている。
◆138億光年の果てに思いを馳せる「星空シアター」
展望台中央部には、プラネタリウム・クリエーター大平貴之氏の協力による「星空シアター」が出現する。次世代プラネタリウム「MEGASTAR」が投影する数百万の星々により、現代の天文学が解き明かした138億光年の宇宙の果てまでを巡る壮大な旅へといざなう。（※『チ。』の世界観をイメージしたコンテンツであり、『チ。』そのもののコンテンツではない）
◆関連イベントや限定グッズも
期間中は、星や宇宙に関連して「望遠鏡づくりワークショップ」「六本木天文クラブ 特別観望会」といったイベントもあわせて実施予定だ。
さらに会場内の特設ショップでは、イベントのキービジュアルを使用したアイテムをはじめ、各種オリジナルグッズが登場。作品の世界観を日常に取り入れられるシックなデザインの雑貨やステーショナリーに加え、「天文」「宇宙」「星空」にまつわる美しいセレクトアイテムも多数予定されている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■『チ。 ―地球の運動について―』×東京シティビュー 〜世界の見方が変わる体験を、展望台で〜
英語表記｜Orb：On the Movements of the Earth × TOKYO CITY VIEW
会期：2026年4月10日（金）〜6月8日（月）
会場：東京シティビュー（東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階）
開館時間：10:00〜22:00（最終入館21:30）
〈オンライン料金〉※事前予約／日時指定制
一般 2,200円、高校生・大学生1,600円、4歳〜中学生1,000円、65歳以上 1,900円
〈当日窓口料金〉※日時指定制
一般 2,400円、高校生・大学生1,700円、4歳〜中学生1,100円、65歳以上 2,100円
【Not Sponsored 記事】