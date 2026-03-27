日焼け止め特有の「塗っている感」とサヨナラ！時短も叶う「タイムシークレット」春の新作でテカリ悩みも解消
【画像を見る】素肌をきれいに見せながら、一日中さらさらのお肌で心地いい「タイムシークレット 薬用うるさらパウダー」
日差しの強さが気になってくる季節になってきましたね。近年は夏の期間も長くなり、ちょっとした外出でも紫外線対策が欠かせなくなってきました。
「将来のお肌のためにも、日焼け止めをきちんと塗らなきゃ！」と頭ではわかっていても、日焼け止め特有の重たい「塗っている感」が苦手だったり、肌への負担が気になったりで、つい日焼け止めを塗らずに過ごしてしまう人も多いのではないでしょうか。
■忙しい朝の救世主！「5 in 1」のUVジェル
なんといっても最大の魅力は、これ1つで日焼け止め、下地、乳液、美容液、クリームの「5 in 1」になっていること！ 洗顔後のスキンケアからベースメイクの下地までが一気に完了し、塗ってすぐにメイクに移れるので、何かとバタバタしがちな忙しい朝のありがたい時短アイテムになります。
実際に肌にのせてみると、まるでスキンケアクリームのようななめらかで軽やかな塗り心地に驚かされます。美容液成分が77.6%も配合されているため、日焼け止め特有の圧迫感がなく、塗っていることさえ忘れてしまいそうなほどです。 また、毎日使うものだからこそ肌への優しさも見逃せません。紫外線吸収剤を保湿成分（リピジュア（R））で包み込んだ独自の「カプセルUV処方」を採用しており、低刺激で肌への負担をきちんと和らげてくれます。
さらに嬉しいのが、黒い衣類にも色移りしにくいところ。日焼け止めを塗ったあとに濃い色の服を着ると白くなってしまう……という、あの地味だけれど嫌なストレスを抑えてくれる処方なので、忙しい朝のお着替えや服選びも気兼ねなく楽しめますよ。
タイムシークレット デイミルキー UV ジェル
価格： 1,980円（税込）容量： 60g
■スキンケア後の「テカテカ肌」問題もパウダーで解決！
そして、大人のお肌の悩みといえばもう1つ。 年齢とともに乾燥によるつっぱりやかさつきを感じやすくなり、スキンケアを頑張って保湿するようになったら、今度は「べたつき」や「化粧崩れ」が気になるようになってくるように。
また、お風呂上がりに基礎化粧品でしっかり整えた後の、あの「テカテカ肌」のまま過ごすのが少し苦手……という声もよく聞きます。（旅行先のお風呂上がりなどは特に気になりますよね！）
そんなときにおすすめなのが、同日発売の「タイムシークレット 薬用うるさらパウダー」です。
このパウダーの魅力は、高い親水性と保水性を持つ有効成分「ヘパリン類似物質」が配合されていること。角層までしっかり浸透してうるおいを与えつつ、肌表面のいやなべたつきはしっかり防いでくれます。
さらに、24時間いつでも使えて、なんと付けたまま就寝できるのも嬉しいポイント。夜のスキンケア後のべたつきや、お風呂上がりの気になるテカリ防止に大活躍してくれます。夜のお手入れの最後にサッとひと塗りして、そのまま眠ってOKなんです。 また、毛穴や肌の凹凸に自然にフィットしてふんわりとカバーしてくれる効果も。メイクをお休みしたいリラックス気分の休日でも、素肌をきれいに見せながら、一日中さらさらのお肌で心地よく過ごせますよ。
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紫外線対策も、保湿とべたつき防止もこれでおまかせ。これからの春から夏にかけてのマストアイテムになりそうな「タイムシークレット」の新商品。ぜひ一度、その心地よさを試してみませんか？
文＝レタスクラブ編集部Y