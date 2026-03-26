『日プ新世界』練習生101人出そろう 練習生候補から19人が合流
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の#1が、26日午後9時から放送され、練習生候補から練習生になったメンバーが正式発表された。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
本シーズンでは、練習生に加え、練習生候補を放送前に発表。練習生候補・38人の中から、オーディションに参加する練習生を決める投票「101 PASS」を2月2日正午から4日正午まで行っていた。
練習生に合流したのは、AKIRA（本荘晃）、K.AYUMU（児島歩夢）、I.DAIKI（市川大輝）、HARUKU（村松遼空）、HARUTO（高城暖人※高＝はしごだか）、H.HIKARU（平島輝）、HYUNJAE（イ・ヒョンジェ）、KAICHI（リュウ・カイチ）、KANTA（黒崎貫汰※崎＝たつさき）、KEISHIN（黄敬眞）、KINARI（釼持吉成）、KOSHIRO（青沼昂史朗）、MEI（森明育）、K.RENTO（小林蓮翔）、M.RUI（水上琉偉）、SOGO（松田颯吾）、T.SORA（高橋空良※高＝はしごだか）、SOSHI（西田颯梓）、O.TAKUTO（岡本拓士）となる。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
本シーズンでは、練習生に加え、練習生候補を放送前に発表。練習生候補・38人の中から、オーディションに参加する練習生を決める投票「101 PASS」を2月2日正午から4日正午まで行っていた。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。