2026年3月27日。東京・有明の地にSGCホール有明が開業する。湾岸エリアの新たなランドマークとなるこの会場の幕開け、いわゆる“こけら落とし”の大役を担うのはB'zだ。同会場こけら落としライブに加え、松本孝弘は同ホールを含む複合型アミューズメント施設・東京ドリームパークのテーマ曲「Tokyo Dream Park」も書き下ろしている。思えば、近年の日本における“祝祭”や“節目”の傍らにおいて、松本が奏でる重厚で華やかなギターサウンドを耳にすることは多かった。

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聴いただけで“何かが始まる”ーーB’zならではの予感

特に今回のような“こけら落とし”は、施設の未来を占う象徴的な儀式かつ記念碑的なセレモニーとしての側面もあるだろう。B'zがこうした大役に選ばれるのは、今回が初めてではない。記憶に新しいのは2023年、佐賀県に誕生したSAGAアリーナのオープニング公演だ。地方創生の象徴として期待された新アリーナの歴史は、B'zの咆哮とともに始まった。さらに昨年、2025年には球団創設90周年を迎えた阪神タイガースの記念テーマソング「Tiger's Eye」も松本が書き下ろした。関西出身の松本にとっても特別な出来事だったはずだ。

もちろん、B'zが大事な場面を任される理由は、松本のコンポーポーズ能力だけではない。ボーカリスト・稲葉浩志が持つ、聴き手の魂を震わせる声の力もまた、大切な瞬間に欠かせないピースとなっている。記憶に新しいのは、『2026 ワールドベースボールクラシック』（『WBC』）のNetflix大会応援ソングとして不朽の名曲「タッチ」をカバーしたことだろう。勝負の瀬戸際で流れる稲葉の熱い歌声は、選手とファンの心を一つに束ねた。

なぜ松本は、これほどまでに重要な場面で重用されるのか。そこには、彼が長年築き上げてきた音楽家としての圧倒的な公共性がある。ロックというジャンルは本来、アウトサイダーな側面を含む。しかし、松本が紡ぐメロディは、ハードロックのダイナミズムを保持しながらも、どこか歌謡曲のような親しみやすさと、クラシックのような格調高さを併せ持つ。老若男女がその一音を聴いただけで「何かが始まる」と直感し、背筋を伸ばすような緊張感があるのだ。その音色には、個人の感情を超えて場をひとつにまとめ上げる、祝祭感が宿っていると思う。

B’zの音楽が作り出してきた“歴史の最初の1ページ”

また、B'zというユニットが35年以上、音楽シーンの第一線で走り続けてきたという事実も大きい。常にストイックにクオリティを追求するその誠実な歩みがビジネスや行政の枠組みを超えた信頼につながっているように思う。今回、東京ドリームパークのために書き下ろされたテーマソング「Tokyo Dream Park」は、これから何十年とこの場所に集う人々の記憶の通奏低音となるだろう。そして、その場所が持つ“格”を定義し、訪れる人々に「ここは特別な場所なのだ」と示すシンボルへと育っていくのだろう。

2011年の『第53回グラミー賞』最優秀ポップ・インストゥルメンタル・アルバム受賞という世界の頂をも極めたその指先が紡ぐのは、もはや言葉による説明を必要としない、純度の高い旋律である。松本は、その雄弁なギターの音色をもって、数々の歴史的瞬間に魂を吹き込んできた。球団創設90周年という重みを背負った阪神タイガースの伝統に。新たな地方創生の旗印となったSAGAアリーナの土壌に。そして今、その調べは、SGCホール有明の産声として注がれる。彼が提供してきた音楽たちは、その場所、その人々がこれから積み上げる歴史の最初の1ページを定義するものにほかならないのだ。「大事な場面はB'zに任せれば間違いない」。このコンセンサスは、おそらく今後も揺らぐことはないだろう。何かが新しく始まるとき、私たちの耳には、あの気高いギターの音と、それに呼応する魂の歌声が響いているはずだ。

（文＝Z11）