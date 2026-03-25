サカグチアミが、日本クラウン移籍第2弾となるデジタルEP『Hush』を4月15日にリリースすることを発表した。

2025年10月に「坂口有望」から「サカグチアミ」への改名とレーベル移籍を発表。2026年1月に開催されたワンマンライブにて、「ラブソング縛りのEP」をリリースすることを明かしていたが、本日その詳細が一挙に公開された。

今作は、“全曲ラブソング”をテーマに制作されたEP。恋に落ちる瞬間の戸惑いや言葉にできない想い、すれ違いや距離感など、恋愛の中で生まれる繊細な感情を、サカグチアミならではの等身大の言葉とメロディーで描き出した作品になっているという。

また、今作の空気感を伝えるジャケット写真と全4曲の収録タイトルも公開。あわせてリード曲「Hush」の断片に触れられるティザー映像も各SNSにて解禁された。

ジャケット写真

サウンドプロデュースは、前作EP『名前』収録の「歌を歌わなければ」でもタッグを組んだ野村陽一郎が全曲を担当。春の訪れとともに届けられる今作は、サカグチアミの新たな音楽的フェーズを感じさせる一作に仕上がっているとのことだ。

各配信プラットフォームでの配信事前登録も本日より受付を開始され、登録者全員に「オリジナル待受画像」がプレゼントされる配信事前登録キャンペーンの開催も決定した。

◾️＜サカグチアミ「Mitsuke I tour」＞ 2026年

5月16日（土）愛知県・名古屋CLUB UPSET（開場17:30 / 開演18:00）

5月17日（日）大阪府・梅田シャングリラ（開場17:30 / 開演18:00）

5月29日（金）宮城県・仙台LIVE HOUSE enn 2nd（開場18:30 / 開演19:00）

5月31日（日）北海道・札幌PLANT（開場17:30 / 開演18:00）

6月13日（土）広島県・広島CAVE-BE（開場17:30 / 開演18:00）

6月14日（日）福岡県・福岡INSA（開場17:30 / 開演18:00）

6月27日（土）香川県・高松DIME（開場17:30 / 開演18:00）

6月28日（日） 兵庫県・神戸VARIT.（開場17:30 / 開演18:00）

7月4日（土）東京都・SHIBUYA WWW X（開場17:15 / 開演18:00） チケット取り扱い：https://www.sma.co.jp/s/sma/music/sakaguchi_ticket#/

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