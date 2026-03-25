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料理YouTubeチャンネル「HIRO Cooking 簡単美味しいこだわりレシピ」が、「【卵焼き器やフライパンで簡単】オーブン不要!簡単なのに美味しすぎるオートミール入り米粉ピザのレシピ オイルフリー シュガーフリー 四毒抜きにも」と題した動画を公開しました。動画では、米粉とオートミールを使い、こねる作業や発酵が不要な手軽さが魅力のピザレシピを紹介しています。



動画内では、絹豆腐、卵白、米粉、オートミールなどの材料をボウルに入れ、粉の上から豆腐を切るように混ぜ合わせて生地を作ります。めん棒や打ち粉は一切使わず、「手でフライパンに押し付けるだけ！」という驚きの手軽さで生地を成形。オーブンを使わず、フライパンや卵焼き器を使って弱火で両面を焼き上げることで、「生焼けの心配ないふっくら生地」が完成します。



焼き上がった生地は、冷蔵で2～3日、冷凍で1ヶ月ほど保存が可能。食べる直前にトマトペーストで作る簡単なピザソースやお好みの具材をトッピングし、トースターやエアフライヤーでさっと焼き上げれば出来上がりです。「オートミールが香ばしさを加えていてとっても美味しい」と、その出来栄えを絶賛しました。



生地を多めに作って冷凍しておけば、忙しい日のランチや軽食にも大活躍間違いなし。休日のブランチに、身体に優しい手作りピザを楽しんでみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（2～3人分）

・絹豆腐 75g前後

・卵白 35g前後（または水35g）

・米粉 120g

・オートミール 40g（クイックオーツまたはパウダー）

・塩 1.5g

・ベーキングパウダー 3g

・本みりん 5g

・酢 5g

・水 適量



（ピザソース）

・トマトペースト 1本（18g）

・酢 大さじ1/2

・クレイジーソルト 少々（または塩胡椒、お好きなスパイス）

・おろしにんにく 少々（またはガーリックパウダー）



（トッピング）

・お好みの具材 適量



［作り方］

1. ボウルに絹豆腐、卵白、米粉、オートミール、塩、ベーキングパウダー、本みりん、酢を入れ、粉の上から豆腐を切るようにして混ぜる。

2. 豆腐の水分などに合わせて水を少しずつ加え、粉っぽさがなくなる最小限の量に調整する。

3. 粉が見えなくなったら生地を平らにし、2等分する。

4. 油をひいていないフライパンに丸めた生地を置き、手で押し広げるように伸ばす。

5. 蓋をして弱火（下から二番目）で5分焼く。

6. ひっくり返して再び蓋をし、最弱火で2分焼く。

7. ピザソースの材料をすべて混ぜ合わせる。

8. 焼き上がった生地にピザソースを塗り、お好みの具材をトッピングする。

9. トースターやグリル、エアフライヤーなどで、チーズがとけて焼き色がつくまで焼けば完成。（動画ではエアフライヤー200度で8分、またはトースターで5～6分）