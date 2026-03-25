"またも"逮捕報道となってしまった──元タレント・坂口杏里容疑者（35）が、コンビニエンスストアでサンドイッチを1個万引きしたとして3月17日、窃盗容疑で警視庁に逮捕されたと各社が報じた。

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坂口容疑者は、2013年に亡くなった女優・坂口良子さん（享年57）の娘だ。2世タレントとして活動したが、坂口さんの死後は紆余曲折を繰り返した。全国紙社会部記者が語る。

「2016年に突然セクシー女優としてデビューすると、2017年には元交際相手のホストへの恐喝未遂容疑で逮捕。その後、2019年にも元交際相手へのマンション侵入容疑で逮捕されています。

今回は、万引きに気づいたコンビニ店員が坂口容疑者を取り押さえ、その後連絡を受けて駆けつけた警察官に引き渡したといいます。坂口容疑者は暴れたりすることなく、取り調べに対し容疑を認めているとのことです」

私生活でも、安定しているとは言えない状況が続いていた。2022年にはFTM（戸籍変更済みの元女性）の格闘家・福島進一さんと出会ってわずか1か月でスピード婚、さらに約1年にスピード離婚。さらに2025年には、関西在住の59歳会社員と再婚し、その後約1か月でスピード離婚している。

2026年1月、「NEWSポストセブン」の取材に「フツーの恋愛をしたい」と語っていた坂口容疑者。彼女の現状を、初婚相手である福島さんはどう見ているのか。福島さんに連絡すると、「杏里と最後に会話したのは2月27日のTikTok配信です」と明かした。

「彼女が当時働いていた新宿2丁目の老舗バーをやめるかどうかの瀬戸際の時期だったと思います。知人と杏里を繋ぐため、杏里の配信にちょっとだけお邪魔しました。少しご機嫌斜めでしたが、1年ぶりくらいに顔を見ましたね」

2月末、坂口容疑者は勤めていたゲイバーをやめていたとされる。

「やめた経緯は詳しく知らないけど、オーナーの方は配信で『人間関係が合わなくて辞めることになると思います』というような話をしていました。

オーナーはすごく言い方を気をつけていましたが、その言葉の通りなのかもしれないと思いました。杏里は少しでも自分と折り合いがつかないと、突き放したり逃げたりしちゃうからです」

福島さんとの結婚当時、坂口さんの周囲には彼女を支援する人がいたという。

「杏里にはお兄さんがいました。会ったことはありませんが、僕たちが婚姻届を出した時に、杏里が『お兄ちゃん、私結婚した』と電話をかけていて。その電話口で僕も挨拶をしたのを覚えています。

でもその後、結婚生活はうまくいかなかった。杏里は処方薬への依存が疑われるような時期もあって……僕も当時は関係を続けていくのがなかなか難しかった」

今回の逮捕報道を受けて、福島さんは「彼女には社会福祉の支援が必要なのではないか」と言う。

「離婚した僕が言うのもなんですが、彼女には幸せになってほしい。そのためにはまず自立というよりも、自分自身の特性と向き合い、まずは誰かに保護されながらでも日常生活を送ることだと思います。

そうしないと、今後釈放されても、また同じようなトラブルに繋がったり巻き込まれたりしてしまうのではないかと心配しています」

彼女の人生の歯車は、どこで狂ってしまったのだろうか──。