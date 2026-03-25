◆米大リーグオープン戦 ドジャース―エンゼルス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日午前９時１０分開始予定）、オープン戦最終戦となる本拠地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。今季２度目の登板だが、登板しながら打線にも入る「リアル二刀流」は今季初。開幕へ弾みをつける投球、オープン戦１号に期待がかかる。

前日２３日（同２４日）にオープン戦の敵地・エンゼルス戦で今季初めて本拠地のドジャースタジアム（ロサンゼルス）で試合を行ったドジャース。今季は、ナ・リーグ史上初となるワールドシリーズ３連覇を狙うシーズンとなるが、思わぬ緊急事態に見舞われた。

２６日（同２７日）にはダイヤモンドバックス戦で本拠地の開幕戦を迎えるが、ドジャースタジアムにアクシデントが起きている。今シーズンから、これまで各階の上にあったＬＥＤリボンボード（帯状の電光掲示板）をさらに増やし、外野のブリーチャーズシートやブルペン周辺にも設置することになったが、配送上のトラブルにより掲示板が届かず、２６日（同２７日）からの開幕シリーズ中には設置が間に合わないことが判明した。

メジャー３０球団でも屈指の人気を誇るドジャース。大谷、山本、朗希ら日本人選手が加入したことによる“ジャパンマネー”もあり、球場に広告を出したい企業が増える中で、球場設備の改修を試みたが、大きな注目が集まる開幕カードで球場に広告が出せないこととなった。広告主にとってみれば痛手になりそうだ。