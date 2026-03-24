ファッションを仕事にする人に聞いた「買ったときの輝きを保つ・とり戻す」アクセサリーのケア習慣







細部まで磨かれた肌に、手入れが行き届いたお気に入りの服。「なぜか目にとまるステキな人」に近づくヒントは、目立たずとも確実な、毎日のケアにあるのかもしれない。ファッションに精通する人たちから、こだわりの愛用品や自分的ルールを教えてもらいました。





【SPECIAL THANKS】

金田友美さん（@tomomikanata_）TODAYFULソーシャルメディアマネージャー、菅原美樹さん（@mkbijou）インスタグラマー、塚田綾子さん（＠ayakotsukada）スタイリスト





「ジュエリーの輝きを保つ」テクニック

肌身離さずつけていると、気になってくるアクセの黒ずみやさび。定期的にオフすることで、ケアした手元の魅力も増大。







「ひたすだけで輝きをとり戻せる」

▼



TOP WELL



「ふだんシルバーのジュエリーをつけることが多いので、クリーナーは必須アイテム。10秒ひたすだけでピカピカになるTOP WELLのクリーナーは、すでに何度もリピート。」（金田さん）







熱湯へアルホイルと一緒に投入

「熱湯をためた鍋に、丸めたアルミホイルと一緒にシルバーを入れ、少し放置するだけで輝きが復活。これはアルミの金属反応で、硫黄や塩素分子をシルバーからとり除けるから。特別な道具も必要ないので、是非一度試して感動を味わってほしいです（笑）。」（塚田さん）







着用時だけではない「しまい方も重要に」

クローゼットで眠っている間もダメージは避けられないもの。しまうときの心がけ次第で、もちは段違いに。







「デリケートな小物は日差しを避けて」

「サングラスやアクセサリーなど、日差しに敏感なアイテムは、直射日光を避けて保管。アイテムどうしがぶつかって傷つかないように、間隔をあけて収納することもポイント。」（菅原さん）







（有識者6名に聞き込み）

【全20のメンテナンス習慣】≫ジュエリーのプロに聞いた「買ったときの輝きを保つ・取り戻す」最良の方法