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YouTubeチャンネル「著者が語る」が「【阿部恭子が語る】手に入れて不幸になる人と、失って幸せになる人」と題した動画を公開。NPO法人World Open Heart理事長の阿部恭子氏が、著書『お金持ちはなぜ不幸になるのか』をテーマに、富裕層の家庭に隠された闇と幸福の関係について語った。



本書は自身で財を成した人物ではなく、裕福な家庭で育った人々のライフストーリーを物語調で綴ったもの。阿部氏は、これまで加害者家族の支援を続ける中で「日本の加害者家族の特徴として、貧困層の割合が非常に少ない」という事実に着目したという。アメリカなどでは犯罪と貧困が密接に関係している一方、日本ではむしろ「社会的な地位の高い」裕福な家庭が、犯罪者を出した責任として厳しい社会的制裁を受ける傾向にあると指摘した。



こうした背景から、阿部氏は「お金があることが幸せに繋がるのか」という問いを立て、物語を通してその問題を捉え直そうと試みた。例えば、貧乏な恋人を捨てて資産家と結婚した女性が登場する。彼女は、エステやジムに通い、友人らと悪口や噂話に花を咲かせる“セレブ妻”としての日々を送るが、その内側では虚無感を抱えていた。



本著では、こうした人々が陥る心の闇や、お金では決して満たされない幸福の本質が描かれている。阿部氏は、人々が抱える苦しみの多くは「世間体」という名のしがらみから生まれると分析。動画では、登場人物たちの壮絶な人生を通して、お金と幸せをめぐる根源的な問いを投げかけている。