ぐるなび初のドーナツ店が3月24日にオープン！5日間限定でドーナツやオリジナル巾着がもらえるキャンペーンも。

ぐるなびは、生ドーナツと米粉ドーナツの専門店「SILK AND ILY DONUT（シルク アンド イリィ ドーナツ）」を2026年3月24日にオープンします。

国産食材にこだわった五感を満たすドーナツ

都会的で洗練されていながら、中身は実直であたたかいお店を目指した「SILK AND ILY DONUT（シルク アンド イリィ ドーナツ）」。国産食材にこだわり、五感を満たす"絹のようになめらかな口どけ"と"もっちりやさしい食感"で、ココロとカラダが素直に喜ぶおいしさを楽しめます。

生ドーナツ「SILK DONUT」

絹のようになめらかなブリオッシュ生地に、日本の「和三盆」を贅沢に使用し、西洋の菓子文化と和の素材が融合した上質な口どけです。

米粉入りドーナツ「ILY DONUT」

日本人が古くから食べてきたお米に敬意を込め、国産米粉の魅力を最大限に引き出したドーナツ。お米ならではの"もちっ"としたやさしい食感で、親しみやすさが特長です。

ドリンク

ドーナツに合うオリジナルブレンドのコーヒーをラインアップ。

「SILK AND ILYコーヒー」と「クリームラテ」のモカとキャラメルは、生ドーナツで使っている生クリームをトッピングした贅沢な味わいです。また、香り高いラクシュミーの紅茶なども選べます。

・コーヒー（ICE／HOT）...450円

・カフェインレスコーヒー（ICE／HOT）...550円

・カフェラテ（ICE／HOT）...700円

・SILK AND ILYコーヒー（ホイップ入り）（ICE／HOT）...700円

・クリームラテ（モカ）（ICE／HOT）...800円

・クリームラテ（キャラメル）（ICE／HOT）...800円

・はちみつ紅茶...500円

・はちみつ紅茶フルーツティー...500円

・神戸紅茶 アールグレイ...500円

・神戸紅茶 ダージリン...500円

・オレンジジュース...500円

・ウーロン茶...500円

ドーナツやオリジナル巾着がもらえるチャンス

3月24日から28日までの5日間限定で、オープン特典を用意しています。

ドーナツ5個以上の購入で「SILK 和三盆」を1個もらえるほか、1日先着50人限定で1000円以上購入すると「オリジナル巾着」がもらえます。

【店舗概要】

店名：SILK AND ILY DONUT

住所：東京都中央区勝どき4丁目6-2 パークタワー勝どきミッド1階

営業時間：10時から18時（売り切れ次第終了）

席数：18席

キャッシュレス決済のみの対応です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部