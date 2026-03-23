「日本サッカー界に新しい希望」高打点ヘッドでブンデス初アシスト！ 27歳DFに称賛の声続々「やっぱすげぇわ」「未来のスター」
今冬にアビスパ福岡からザンクトパウリへ移籍した安藤智哉が、ブンデスリーガで初アシストを記録した。
現地３月22日に行なわれた第27節のフライブルク戦（１−２）に先発した安藤は、スコアレスで迎えた24分、右CKにDFと競り合いながら打点の高いヘッドで合わせ、そのボールを拾ったダネル・シナニの得点をお膳立てしてみせた。
チームはその後、鈴木唯人がフル出場したフライブルクに逆転負けを喫したものの、27歳のDFが目に見える結果を残した。
SNS上では「うおおおお」「どこまで行くんや」「すばらしいな！」「ブンデスで普通に活躍している」「代表でも重宝される」「やっぱすげぇわ」「おめでとう」「未来のスター」「数字残したな」「成長が目に見える」「日本サッカー界に新しい希望」などの声があがっている。
英国遠征に臨む森保ジャパンのメンバーに名を連ねた安藤。クラブでの好パフォーマンスを代表の舞台でも発揮できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】打点が高い！ 安藤智哉がブンデス初アシスト！
現地３月22日に行なわれた第27節のフライブルク戦（１−２）に先発した安藤は、スコアレスで迎えた24分、右CKにDFと競り合いながら打点の高いヘッドで合わせ、そのボールを拾ったダネル・シナニの得点をお膳立てしてみせた。
チームはその後、鈴木唯人がフル出場したフライブルクに逆転負けを喫したものの、27歳のDFが目に見える結果を残した。
SNS上では「うおおおお」「どこまで行くんや」「すばらしいな！」「ブンデスで普通に活躍している」「代表でも重宝される」「やっぱすげぇわ」「おめでとう」「未来のスター」「数字残したな」「成長が目に見える」「日本サッカー界に新しい希望」などの声があがっている。
英国遠征に臨む森保ジャパンのメンバーに名を連ねた安藤。クラブでの好パフォーマンスを代表の舞台でも発揮できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】打点が高い！ 安藤智哉がブンデス初アシスト！