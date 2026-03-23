株式会社アニプレックスとアニメーション制作スタジオ・A-1 Pictures/Psyde Kick Studioによる新作オリジナルアニメーション『グロウアップショウ ～ひまわりのサーカス団～』が7月よりテレビ放送されることが決定した。

参考：上田麗奈「今のほうがギギのことを考えているかも」 『閃光のハサウェイ』第2章の葛藤明かす

本作は、『冴えない彼女の育てかた』を手がけた監督の亀井幹太、キャラクター原案の深崎暮人と、『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』のシリーズ構成・脚本を務めた菊池たけしによる新たなオリジナルアニメーション。制作は『リコリス・リコイル』『86―エイティシックス―』などのA-1 Pictures/Psyde Kick Studioが手がける。

10名のメインキャストも発表され、「ひまわりサーカス」のメンバーとして、鶴巻瑞佳役を野田朋花、川澄桜翔役を黒崎しおり、吾野伊万里役を小山内怜央、五十土五十鈴役を安堂ななこ、由良葵役を楠木ともり、由良茜役を夏吉ゆうこ、酒匂雫役を鎌倉有那、スヴェトラーナ役を岩橋由佳、間宮凛役を茅野愛衣、麻利亜役を釘宮理恵がそれぞれ演じる。あわせて、メインキャラクター10名のキャラクターデザインも公開された。

また、本作の音楽は『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズや、『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』などの菅野祐悟が担当する。

3月29日に開催される「AnimeJapan 2026」アニプレックスブースステージでは、鶴巻瑞佳役の野田、川澄桜翔役の黒崎、麻利亜役の釘宮が登壇する本作のステージイベントが実施される。

公開された第1弾PVでは、菅野が手がける劇伴や初公開となる本編映像などが使用されている。

さらに、キャラクターデザイン・牧野和俊が手がけたキービジュアルも公開。「行こう、サーカスを届けに！」と掲示されたキャッチコピーや、バスに乗り込みながら出発準備をしている団員たちが描かれている。

コメント亀井幹太（監督）某偉い人に「監督やらない？」と言われてからどれくらいの時が経ったのか……。脚本をなんども行ったり来たりしながら少しずつ、みんなで物語を作っていきました。エッチなのはいけないと思うのでそういうのはないです、たぶん。どなたでも観やすい作品になっていると思うので、気軽に楽しんでもらえると幸いです。

深崎暮人（キャラクター原案）登場人物が多いため、皆さまに覚えてもらいやすいよう、シンプルながら個性が際立つデザインを心掛けました。アニメでの動かしやすさを意識しつつ、各バディの関係性やバランスを重視し、一人ひとりに愛着を持って制作しています。多幸感に満ちた素敵な作品に仕上がっていると思います。ぜひ、放送を楽しみにしていただければ幸いです！

菊池たけし（シリーズ構成・脚本）今、恐ろしく気分が高まっています。先んじて映像を見せていただいたのですが、これが本当に素晴らしい！何度も繰り返し見たあと、今では仕事中のBGMのように流しっぱなしに……（もうのべ50回は越えている）。おかげでセリフを全部暗記しそうな勢いです。今回、本当に素晴らしいスタッフの方々に恵まれました。もう足を向けて寝られないので、最近は空に足を向けて寝ています。うそです。そんなわけで皆様、ぜひとも放送を楽しみにお待ちください！（文＝リアルサウンド編集部）