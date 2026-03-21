人を見下し、上司にセクハラ通報を仕掛けた30代「現場クラッシャー」の末路…会社の意外な判断とは

労務相談やハラスメント対応をおもな業務としている社労士の私のもとには、じつにさまざまなご相談が寄せられています。なかでも近年とくに感じるのは、単純な「ルール違反」や「加害・被害」の枠組みだけでは整理できない事案が増えていることです。

今回は、そうした背景が複雑に絡み合った事例として、障がい者福祉施設で起きたハラスメントの一件をご紹介します。表面上は「女性上司によるハラスメント通報」でしたが、実際には体調の問題、指導方法の受け止め方の違い、利用者対応をめぐる価値観の衝突など、いくつもの要素が折り重なっていました。

（なお、本件は個人や法人が特定されないよう、複数のご相談事例をもとに再構成したものです）

ハラスメントでの裁判所の判断基準

近年、女性上司に男性の部下という構図も珍しいものではなくなりました。これまでは男性が女性に行うものだと思われてきたセクハラも、女性から男性、同性同士、ストレートからそうではない人へと、様々なバリエーションを見せています。

セクハラについても重要になるのは、「行為の目的」と「態様」です。

裁判例でも、違法性の判断は、たんに“触れたかどうか”ではなく、（1）業務目的の有無 （2）必要性・相当性 （3）反復性 （4）周囲の状況といった、具体的事情のつみ重ねで判断が分かれることが示されています。

例えば、休憩中に職場の浴室で入浴していた男性社員が、脱衣所に入ってきた女性上司に全裸を見られ、「ねえねえ、何してるの」と声をかけられたとして訴えた裁判があります。（参照：近畿郵政局事件 地裁判平成16年9月3日、大阪高裁判平成17年6月7日）

この事件では被害者側の男性が被害の程度を“盛った”こともあり、一審では女性上司の過失が認められましたが、二審ではそれが覆っています。

裁判所は、職務の一環とはいえ、女性上司がノックもせずに浴室の扉を開けたことは「礼儀に反する不用意な行動」であり、言葉遣いにも不適切な点があった可能性を認めました。

しかし、その行動が職務上の正当な目的のために行われ、その目的に沿った必要な範囲内であったこと。方法としても基本的には妥当であったと判断され、セクシャル・ハラスメントに当たるというような評価をすることはできないとされました。

また、パワハラについてもセクハラと同様に、裁判所が重視しているのは「強い言葉を使ったかどうか」それ自体ではありません。具体的なできごとを検証したうえで、パワハラにあたるかどうかが判断されます。

たとえば、スーパーでパートタイマーとして働いていた女性が、知的障がいのある男性従業員に「幼稚園児以下」「バカでもできる」などの発言を繰り返して指導していた事案では、業務指導の目的があったとしても、人格を直接否定する言葉を繰り返して使っていた点が重く見られました。

さらに周囲にほかの従業員がいる状況で叱責されていたことが、本人の精神的なダメージを強めたとして、考慮されています。結果として、違法なパワハラに当たると判断され、一定の損害賠償が認められました（参照：いなげやほか事件 地裁判平成29年11月30日）。

ここで裁判所が線を引いたのは、「指導の域を超えて人格を攻撃しているかどうか」という点です。能力の不足を具体的に指摘し、改善を求めること自体は許されます。しかし、「向いていない」「資格がない」「いる意味がない」といった抽象的な言葉で指導することは、本人としては「指導しているつもり」であったとしても、人格否定にあたる可能性は少なくないのです。

一方で、ある大学の男性助教が、上司にあたる女性教授らから担当授業を外され、「教員としての資格がない」といった人格を否定するかのような厳しい言葉を受けたとして、精神的苦痛を主張した裁判があります。（学校法人鈴鹿医療科学大学事件 地裁判令和5年3月2日）

この裁判は、この男性助教の訴えに、たとえ発言内容が厳しいものであったとしても、それが「事実関係を確認し、本人に自らの問題を自覚させ、改善と反省を促す」という目的で行われたのであれば、正当な指導の範囲内であると認めたのです。

結果として、これらの言動は社会通念上、不当な退職勧奨や退職強要には当たらず、教育研究上の利益や個人の尊厳を侵害するものとは言えないと結論づけられました。

つまり、同じ「きつい言葉」でも、個別の事情を勘案して許容されうるものかどうかが判断されます。個別の事情について考慮されるポイントの例は以下のような観点があります。

・緊急性があったのか

・具体的行動の改善を求めるものだったのか

・指導のによる改善の方向性は示されていたか

・人格そのものを否定する趣旨だったのか

・それが繰り返されていたのか

直後に休職を求めてきたBさん

さらに重要なのが、会社の対応です。通報されたあとに適切な聞き取りを行い、双方の主張をていねいに整理し、必要に応じて配置転換や指導方法の見直しを検討するなど、組織としての対応が誠実であれば、企業責任は限定される傾向にあります。

逆に問題を放置したり、形式的な注意だけで終わらせたりすれば、安全配慮義務違反が問われる可能性は高まります。

ヒアリングの場で体調不良を明かし、さらにハラスメント加害者の疑いを持たれているB子さんは、管理部に対してこう申し出ていました。

「ヒアリングにはきちんと応じますし、もし処分があるのであれば受け入れます。ただ、少し休職させていただけないでしょうか」

Aさんの目から見ても、B子さんの体調の悪さは明らかでした。しかし、B子さんは施設長という責任ある立場であり、ハラスメント調査の真っ最中です。重要なポストに就く職員をすぐに現場から離脱させるのは、組織運営の面でも、また診断書がないという制度の面でも、決して簡単なことではありませんでした。

すでに内科では「異常なし」と言われていたB子さんですが、会社側は改めて産業医との面談をセッティングしました。第三者の専門的な視点から、改めて心身の状態を確認してもらうためです。

その結果、産業医の勧めで受診した婦人科で「更年期障害」であることが判明します。B子さんは医師と相談し、漢方薬で様子を見ながら、まずは2週間の休養を取ることになりました。会社もこの診断を受け、正式に休職を発令。何よりもB子さんの回復を最優先に考えた判断でした。

尊厳を無視したCさんの発言

B子さんの休職中、会社にとって最大の課題は現場の安定運営でした。管理部のAさんが中心となり、丁寧に現場の状況を把握していくなかで、これまで漠然と「問題社員」とされてきたCさんの実態が、より具体的なかたちで見えてきました。

副施設長のDさんは、Cさんを「自分に甘く、責任を外に求めがち」と感じていたといいます。B子さんが以前から指導していた利用者への介助についても、Cさんは「利用者が体重を預けてくれないからだ」「あの人は自分のことを嫌っている」と、できない理由を周囲のせいにする場面が多かったといいます。

「それは自分が信頼されるような振るまいができていないからだよ」と指導されていた経緯があったと語っています。さらに、Cさんの利用者への「声かけ」についても、複数の職員から相談が寄せられていました。

たとえば、準備に時間がかかる利用者に対して、「レクリエーション始まっちゃいますよ。できないんだからできないなりに早くしてください。置いていきますよ」と、あたかも利用者の怠慢と受け取られかねない発言をしていたこと。さらに、「〇〇さんと違って、〇〇さんはかわいいね」と、利用者同士を比較するような発言をしていたことも、複数の証言で一致していました。

福祉の現場では、障がい特性や容姿への扱いはとりわけ慎重さが求められます。「聞いていて利用者さんがどう感じるのか不安になった」「傷ついているのではないかと思った」「Cさんと一緒に働くのは正直つらい」といった声もヒアリングから上がりました。

こうして複数の職員から聞き取りを重ねるなかで見えてきたのは、単なるB子さんとCさんの個人的対立ではなく、双方の言動が現場にじわじわと緊張を生んでいたという事実でした。

「確かに、ここ数ヵ月のBさんは、イライラしているように見えました。ただ、誰かひとりを執拗に責めるというよりは、声を荒らげたあとにひどく落ち込んでいる印象のほうが強いです。

Cさんへの指導はかなり丁寧だったと思います。私が『クビにできないんですか』と聞いたときも、『そんなこと言っちゃダメですよ』と叱られました。自分の指導の仕方が悪いのかな、と相談されたこともあります」

他の職員からも、「最近は疲れている様子だった」「眠れていないと話していた」といった証言がありました。Dさん自身も、「報告書の記載についてきつく指摘されたことはあるが、そのあとすぐに謝罪された。むしろ自分を責めているようで心配になった」と振り返ったそうです。

これらの証言をまとめると、B子さんの言動には感情の揺れがあったものの、特定の職員への執拗で継続した攻撃というよりも、体調不良や疲労が積み重なり不安定さがにじみ出たものでした。Cさんが厳しい指導をされても当然と受け止めているスタッフが多かったのです。

会社が下した判断

こうしたヒアリング結果を踏まえ、会社の対応方針はしだいに整理されていきました。

当初は「B子さんによるハラスメントがあったか、どうか」がおもな焦点であり、検討対象でした。しかし、スタッフたちの証言から、B子さんの言動には感情の揺れが見られたものの、Cさんが指摘してきた介助指導や、その際の声かけがハラスメントにあたるかどうかという観点では、それが指導の目的であること、体を密着させたことは実際の業務を想定したものだったため、セクハラには当たらないと判断されました。

パワハラについては、厳しい声かけではあったものの、Cさん自身の業務態度にまったく問題がなかったとは言えず、人格攻撃と考えることはできないという評価になりました。

一方で、Cさんの利用者への対応や業務態度については、具体的な指摘がいくつも一致しており、福祉現場としてみすごせないことも明らかになりました。そのため、会社は「B子さんの処分」ではなく、むしろCさんへの業務指導を強化する方向に舵を切ることになりました。利用者の尊厳を守るという福祉施設の基本理念に照らせば、Cさんの言動は改善を要する事項であるという判断です。

ただ、ここでひとつ問題がありました。ハラスメント通報したCさんとB子さんとの信頼関係は大きく損なわれています。仮に会社がCさんへの指導を行ったとしても、B子さんの指導にCさんが素直に耳を傾けるとは考えにくい状況でした。ふたりの状況が再び紛争の火種になるおそれもあります。

加えて、B子さんの体調の回復も重要です。2週間の休養で復職予定とはいえ、同じ環境・同じ人間関係の中で再び強い緊張状態に置かれることは、健康のリスクを高めることになります。

こうした事情を踏まえ、B子さんには同じ市内の別施設に施設長として異動してもらい、代わりに就任先の施設長がCさんのいる施設に就任する、「配置転換による再編」人事配置を行うことにしました。これは懲戒や責任追及を目的としたものではなく、

・Cさんへの指導体制を立て直すこと

・B子さんの心身の回復と再スタートを図ること

・現場の緊張をいったんリセットすること

を目的とした判断です。

B子さんは異動を受け入れ、「もう一度、自分のやり方を見直す機会にしたい」と話していたといいます。また、新たに施設長となった職員のもとで、Cさんに対しては利用者対応の基本から改めて指導を行う体制が整えられました。

今回の件は、かんたんに「加害者」と「被害者」を分けることはできません。体調不良という個人的事情、現場の人員不足、仕事における価値観のずれなどが絡み合って起こった事件です。

だからこそ、「誰かを切る」という選択ではなく、またハラスメントがなかったのだから何もしないということでもなく、「配置を変える」という選択で改善を図ろうとしたのは、Aさんを筆頭とする管理部の「利用者も職員も守る」という強い意志があったからだと考えています。

労務対応において重要なのは、法的な白黒だけではありません。組織として、どのように立て直すのか。誰の回復を、どのように支えるのか。その視点があって初めて、現場は前に進むのではないでしょうか。

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