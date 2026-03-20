『ちいかわ』×「東京ばな奈」コラボ第2弾はクッキーサンド！ 限定イラストのトートバッグも登場
ナガノによるX発漫画『ちいかわ』と「東京ばな奈」がコラボレーションしたスイーツ第2弾「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」が、3月27日（金）から、東京駅にあるフラッグシップショップ「東京ばな奈s」などで発売される。
【写真】キラキラした瞳がたまらない〜！ 初のトートバッグセットも登場
■18枚入りはステッカー付き
今回発売される「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」は、香ばしく焼き上げた真四角のラングドシャクッキーに、はみ出るようにバナナミルク味のチョコレートをサンドした、サクサク軽やかな食感のクッキーサンド。
クッキーサンドの絵柄は全6種類で、「東京ばな奈」のかぶりものをかぶったったキャラクターたちのイラストを表現。また、12枚入りと18枚入りの2種類が用意され、18枚入りにはおくちの周りにクッキーをつけて満足そうなちいかわ、ハチワレ、うさぎのステッカーがランダムで1枚ついてくる。
さらに、限定イラストをあしらったトートバッグに、「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味 12枚入」と「ちいかわバナナプリンケーキ 8個入」を組み合わせた「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット」も販売される。
トートバッグは、表も裏もキラキラした瞳のちいかわたちと目が合う大満足のデザイン。内側にキャラクターたちと「東京ばな奈」のシルエット柄の生地が使用されているほか、便利なジッパーにちいかわの特製チャームも付いた、どこから見ても楽しめるバッグに仕上がっている。
【写真】キラキラした瞳がたまらない〜！ 初のトートバッグセットも登場
■18枚入りはステッカー付き
今回発売される「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」は、香ばしく焼き上げた真四角のラングドシャクッキーに、はみ出るようにバナナミルク味のチョコレートをサンドした、サクサク軽やかな食感のクッキーサンド。
さらに、限定イラストをあしらったトートバッグに、「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味 12枚入」と「ちいかわバナナプリンケーキ 8個入」を組み合わせた「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット」も販売される。
トートバッグは、表も裏もキラキラした瞳のちいかわたちと目が合う大満足のデザイン。内側にキャラクターたちと「東京ばな奈」のシルエット柄の生地が使用されているほか、便利なジッパーにちいかわの特製チャームも付いた、どこから見ても楽しめるバッグに仕上がっている。