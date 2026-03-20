俳優の小泉孝太郎（47）がテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。人気女優と“運命”を感じていることを明かす場面があった。

この日は元AKB48で女優の前田敦子とともにゲスト出演。前田が「大人になると出会いなくなりますよね」ともらしつつ、友人がセッティングしてもらった会で「誕生日が同じだから運命だと思うって言われた時に、“運命ってそんなもんなんなの？”ってスンってなってしまって」と思わず“運命”の言葉に冷めてしまったことを明かした。

MCの山里亮太が「刀抜くの早いなー！」とツッコむと、小泉が突然、「良かった、やまちゃん」と切り出し、「誕生日一緒なんですよ！」と前田と同じ7月10日生まれであることに言及。前田も笑いながら「そうですそうです」と認めた。

小泉は「俺、もう一生言わないと思って、それ。危なかったー！」と苦笑。山里も「こんな奇跡ある？」と驚き。

小泉は「今日収録終わりに、前田さんに“僕誕生日同じなんです、運命なんですね”みたいに言っちゃってたら、もう終わりじゃないですか。本当危なかった」と安堵しつつ「たかが誕生日ですからね。この番組は勉強になりますね」と笑った。

とはいえ、番組後半で、前田のしぐさに「今のめちゃくちゃかわいかったですね！」とメロメロになる場面も。小泉は「まだ“運命かもしれない”と思ってますからね。そんな簡単に、運命を僕は捨てないですよ。だって誕生日一緒なんですもん。今年の誕生日、自分のことより気になりますから」と力を込めていた。