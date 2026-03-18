NARSパウダー新作♡透明感を叶える限定プリズマティック登場

NARSから、光を味方につけて透明感あふれる肌へ導く新作パウダーが登場♡繊細なパステルカラーの光をまとった「ライトリフレクティング プリズマティックパウダー」は、肌にやわらかな輝きをプラスしながら、洗練された印象へと導きます。限定ならではの特別感と美しい仕上がりに、思わず手に取りたくなる注目のコレクションです♪

光を纏うプレストパウダー

NARS ライトリフレクティング プリズマティックパウダー プレスト



価格：6,490円（税込）

パステルアイボリー・ピンク・ラベンダーの3色が織りなすマーブル模様が特徴のプレストパウダー。光を反射してくすみを飛ばしながら、メイクの仕上がりを美しくキープします。

ひとつひとつ異なるマーブルデザインで、自分だけの輝きを楽しめる特別感も魅力です♡

内容量：10g

to/one新作グロス登場♡夏きらめく限定コスメコレクション

軽やかに仕上げるルースタイプ

NARS ライトリフレクティング プリズマティックパウダー ルース



価格：6,490円（税込）

パステルラベンダーの光が肌をふんわり包み込み、黄ぐすみを自然に補正。空気のように軽やかな仕上がりで、透明感のあるツヤ肌を演出します。

メッシュ状のシフターで量の調整もしやすく、内蓋付きで持ち運びにも安心です。

内容量：11g

発売日：2026年4月24日（金）全てアジア限定・数量限定発売

透明感あふれる仕上がりへ

繊細な光をまとったNARSの限定パウダーは、メイクの仕上げに取り入れるだけでワンランク上の肌印象に♡プレストとルース、2つの質感から自分に合った仕上がりを選べるのも嬉しいポイントです。

数量限定の特別アイテムなので、透明感を求める方はぜひ早めにチェックしてみてください♪